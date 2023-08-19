 

Новый Vivo Y77t: 50 Мп камера и 5000 мАч батарея по цене 18 тыс. рублей

19.08.2023, 10:22, Разное
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Компания Vivo представила на рынке Китая свой последний бюджетный смартфон, Vivo Y77t, оснащенный главной камерой с разрешением 50 Мп и мощной батареей ёмкостью 5000 мАч. Эти детали были подчеркнуты изданием Gizmochina.

Кроме того, новый смартфон может похвастаться поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт. Согласно заявлениям разработчиков, это позволит устройству заряжаться с нуля до полной ёмкости менее чем за один час. Vivo Y77t поддерживает сети 5G, имеет стеклянный корпус с защитой от влаги, а также предлагает два слота для SIM-карт. Смартфон оснащен 6,64-дюймовым экраном, процессором MediaTek Dimensity 7020 и фронтальной камерой на 8 Мп.

Отсутствие стереодинамиков компенсируется наличием разъема для наушников, а также боковым сканером отпечатков пальцев, обеспечивающим удобный доступ к устройству без необходимости вводить пароль.

Стоимость Vivo Y77t в Китае начинается от 1399 юаней (приблизительно 18 тыс. рублей по текущему обменному курсу) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Более продвинутая модификация с 12 ГБ оперативной памяти и также 256 ГБ встроенной памяти оценена в 1599 юаней (примерно 20,7 тыс. рублей).

На данный момент Vivo Y77t доступен лишь в Китае, но впоследствии планируется расширение его продаж на другие рынки. Официальный бренд Vivo продолжает успешную деятельность и в России.


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