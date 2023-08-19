Терапевт Татьяна Романенко рассказала о причинах чувства нехватки воздуха и ограничении глубоко вдохнуть

Чувство нехватки воздуха и ограничения в возможности глубоко вдохнуть знакомы многим. Терапевт Татьяна Романенко делится информацией о возможных причинах этого неприятного состояния, предостерегая от возможных заболеваний.

В интервью Татьяна Романенко выделяет основные источники нарушения дыхания. Она указывает на особенности работы нервной системы как на одну из наиболее распространенных причин. Это так называемый гипервентиляционный синдром и панические расстройства, которые могут вызывать чувство дефицита воздуха.

Кроме того, врач подчеркивает, что патологии внутренних органов, такие как заболевания сердца и легких, также могут быть источником этой проблемы. В случае дисфункции щитовидной железы, появления узлов или зоба, аномальное ощущение нехватки воздуха может беспокоить.

Татьяна Романенко предупреждает, что увеличение размеров щитовидной железы и наличие зоба могут оказывать давление на дыхательные пути, что влечет затруднения в дыхании.

Анемия также является распространенной патологией, способной вызывать ощущение нехватки воздуха. Она характеризуется низким уровнем железа и гемоглобина в организме, что может сказаться на общем состоянии здоровья.

Таким образом, ощущение нехватки воздуха может быть результатом различных факторов, начиная от работы нервной системы до наличия патологий внутренних органов. Понимание этих возможных причин позволяет своевременно обратиться за медицинской помощью и поддерживать здоровье в оптимальном состоянии.