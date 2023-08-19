 

**Значительная Экономия: Применение ИИ Принесет России 400 Млрд Рублей Конец 2023 Года**

19.08.2023, 10:22, Разное
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Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства, подчеркнул, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в РФ сократит затраты на 400 млрд рублей к концу 2023 года. Он выразил эту мысль в ходе пленарной сессии форума «Армия-2023», посвященного стратегическому лидерству и технологиям ИИ, цитируя агентство ТАСС.

Подчеркнув, что данная оценка является скорее сдержанной, Чернышенко указал, что она учитывает лишь экономический эффект от уменьшения операционных расходов компаний за счет использования ИИ. Согласно зампреда правительства, объем рынка ИИ в РФ составил 550 млрд рублей в 2021 году и увеличился до 650 млрд рублей в 2022 году, показав годовой рост на уровне 18%. Чернышенко также сообщил, что по оценкам экспертов, к 2025 году эффект от применения технологий ИИ составит более одного триллиона рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении на форуме «Армия» подчеркнул, что в стране наблюдается рост рынка продуктов, основанных на технологиях искусственного интеллекта.

В июне издание Week предупреждало о возможности того, что развивающийся искусственный интеллект может приобрести настолько высокую степень развития, что способен вызвать массовые социальные потрясения и даже угрожать существованию человечества.


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