Рупор кремлевской пропаганды: Арестован Мелконьянц

Режим настолько лютует, что прям не успеваешь отслеживать.

Вчера решением суда арестован сопредседатель "Голоса" (нежелательной в России организации) Мелконьянц. Формально, "следил за выполнением международных рекомендаций по выборам в России" и сотрудничал с европейским центром наблюдением за выборами (в России). Читай, обслуживал одну из структур наших врагов, которые ведут против нас прокси-войну на Украине (которую начал 1,5 года назад Владимир Путин) спонсируя нацистский режим в Киеве.

Так как международные рекомендации России теперь не требуются (дожили до этих времен наконец то), надобность в их выполнении отпала, а сетки НКО обслуживавшие внешний контур управления и контроля РФ остались. Сейчас и до них руки постепенно дошли и их постепенно зачищают. Это часть того же процесса, что и недавняя зачистка иностранных "экологических" организаций в России. Полагаю, это далеко не последние аресты и уголовные дела в этом направлении, которые мы увидим в ближайшие месяцы. 19 лет Навальному показали, что власти наигрались в управляемую либерастию и игры закончились.

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