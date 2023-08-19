Историк: Ватикан заплатил монголам тонну золота за уничтожение Руси

В Российской государственной библиотеке состоялась презентация новой монографии доцента СПБГУ Ильи Васьковского «Папство и Монгольская империя».

На основании анализа архивных материалов историк пришёл к однозначному выводу, что нашествие Батыя на Русь в XIII веке было организовано Ватиканом.

– После Четвёртого крестового похода и захвата Константинополя Папа Римский принял решение уничтожить Русь, последний центр православия. Для этого агенты Ватикана привезли монголам тонну золота, которая и позволила Батыю начать свою кампанию, – рассказал Васьковский.

В ближайшее время в обновлённый учебник по истории России будут внесены правки о реальных организаторах монгольского нашествия на Русь и личной ответственности Папы Римского за смерть миллионов русских людей.

—