Однажды к нам прибудет вдруг размером со слона паук?

Эксперт по эволюции Ричард Докинз считает, что инопланетяне, прилетевшие откуда-то с «гораздо более слабым гравитационным притяжением», чем у Земли, могут оказаться пауками гигантских размеров: примерно со слона!

И это говорит не какой-нибудь искатель пришельцев! 82-летний профессор Докинз, являющийся патроном Научного общества Оксфордского университета, получил ряд наград за свои книги об эволюции. Он считается одним из ведущих мировых экспертов в области науки, снялся в бесчисленном количестве документальных фильмов, озвучил компьютер Q42 в фильме «Перехват», снялся в ролях Доктора Кто и Симпсонов, участвовал в записи альбома хэви-метал группы Nightwish.

Учитывая то, что на Западе темы НЛО и инопланетян сейчас в тренде, Докинз изрядно запугал сторонников скорого общения с пришельцами. Ученый, награжденный в 12 университетах мира почетными докторскими степенями, раскрыл этот кошмарный сценарий, отвечая на вопрос, как могла бы, по его мнению, выглядеть внеземная жизнь.

Упомянув о том, что инопланетяне могли бы прилететь с планеты, напоминающей нашу, и были бы похожи на людей, Докинз наверняка порадовал землян. Намеренно или нет, но он не сообщил, что пока ни одной такой во всей доступной нам части вселеной не обнаружено, и многие планетологи склоняются к мысли об уникальности Земли. Все зафиксированные космическими телескопами экзопланеты земного типа либо больше, либо меньше нашего голубого шарика и находятся лишь приблизительно в обитаемой зоне своих звезд, тоже отличающихся от нашего Солнца.

Если бы представители внеземного разума добрались до нас с планеты, где гравитационное притяжение намного слабее нашего, то охотников за пришельцами могли бы ожидать встречи с живыми существами размером со слона, причем имеющим строение, как у пауков. Впечатляет?

Зато инопланетяне родом с экзопланеты, на которой гравитация намного превосходит земную, оказались бы у нас размером с «мышь», но со строением «по типу носорога».

Почему-то маленькие носорожки не производят такого жуткого впечатления, как паукообразные гиганты. Правда, кто знает, чего можно было бы ожидать от огромных пауков или от туповатых, но необычайно злобных и вредных малюток?

Отвечая на вопрос о своих взглядах на инопланетян, Докинз заявил в своей «почти уверенности» во внеземной жизни. Одно может нас несколько успокоить, что, по его словам, она будет существовать столь далеко, что инопланетяне вряд ли высадятся на Землю. А что касается первого контакта, то он скорее всего, будет проходить по радио.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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