Российский смартфон может вытеснить иностранные аналоги к концу года

Полностью российский смартфон, способный полностью заменить зарубежные устройства, может появиться в РФ к концу текущего или началу следующего года, согласно заявлениям Николая Лишина, заместителя руководителя департамента информационных систем Министерства обороны РФ и руководителя проекта ЭРА-IT. Этот амбициозный шаг был озвучен в ходе форума “Армия-2023”, прошедшего в инновационном технополисе “Эра”. Там был продемонстрирован ряд смартфонов, приближенных к полному функционалу.

Лишин с оптимизмом предположил, что уже к концу 2023 или началу 2024 года будет представлен “полнофункциональный смартфон, способный позволить пользователям полностью отказаться от иностранных устройств”. Помимо этого, ранее стало известно о переходе государственных структур от продукции Apple к тестированию смартфонов и планшетов на базе российской операционной системы “Аврора”.

Эксперты считают, что внедрение российской операционной системы в государственные IT-системы является оправданным шагом, хотя требует определенной подготовки. В этом контексте необходимо обеспечить совместимость необходимого программного обеспечения.

Кроме того, стоит отметить, что Роскомнадзор взял на контроль мессенджер WhatsApp, привлекая его к ответственности за отказ в удалении запрещенной информации.