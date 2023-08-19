 

Российский смартфон может вытеснить иностранные аналоги к концу года

19.08.2023, 9:10, Разное
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Полностью российский смартфон, способный полностью заменить зарубежные устройства, может появиться в РФ к концу текущего или началу следующего года, согласно заявлениям Николая Лишина, заместителя руководителя департамента информационных систем Министерства обороны РФ и руководителя проекта ЭРА-IT. Этот амбициозный шаг был озвучен в ходе форума “Армия-2023”, прошедшего в инновационном технополисе “Эра”. Там был продемонстрирован ряд смартфонов, приближенных к полному функционалу.

Лишин с оптимизмом предположил, что уже к концу 2023 или началу 2024 года будет представлен “полнофункциональный смартфон, способный позволить пользователям полностью отказаться от иностранных устройств”. Помимо этого, ранее стало известно о переходе государственных структур от продукции Apple к тестированию смартфонов и планшетов на базе российской операционной системы “Аврора”.

Эксперты считают, что внедрение российской операционной системы в государственные IT-системы является оправданным шагом, хотя требует определенной подготовки. В этом контексте необходимо обеспечить совместимость необходимого программного обеспечения.

Кроме того, стоит отметить, что Роскомнадзор взял на контроль мессенджер WhatsApp, привлекая его к ответственности за отказ в удалении запрещенной информации.


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