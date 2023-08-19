 

Невролог Инга Валентирова: Шашлык может способствовать развитию эссенциального тремора

19.08.2023, 9:10, Разное
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Эссенциальный тремор – это состояние, характеризующееся неконтролируемым дрожанием различных частей тела, включая конечности и голову. Согласно исследованию невролога Инги Валентировой, употребление определенных продуктов, таких как шашлык, может способствовать развитию этого расстройства.

Часто наследственные факторы являются предпосылкой для эссенциального тремора. Тем не менее, эксперты отмечают, что риск этого неврологического состояния также может возрастать из-за неправильного питания. Невролог Инга Валентирова подчеркивает, что определенное вещество – алкалоид b-карболин – образуется в результате приготовления мяса на высокой температуре. Избыточное употребление этого алкалоида, как отмечает специалист, связанное с увлечением шашлыком, может способствовать возникновению эссенциального тремора.

С целью снижения риска невролог рекомендует ограничивать потребление мяса, приготовленного на мангале. Важно также учитывать, что помимо питания, к неконтролируемому дрожанию могут привести курение, чрезмерное употребление алкоголя, употребление наркотиков и определенные медикаменты.

Важно отметить, что в редких случаях появление эссенциального тремора может свидетельствовать о наличии внутренних патологий, таких как заболевания почек, печени и дефицит витамина В12.

Исследование подчеркивает важность осознанного питания и заботы о своем здоровье, чтобы снизить риск развития неврологических расстройств, таких как эссенциальный тремор.


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