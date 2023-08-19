 

Эксперты раскрыли причину увеличения спроса на квартиры-студии

19.08.2023, 7:40, Разное
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Анализ динамики спроса на квартиры-студии в 16 крупнейших городах России показал, что за последние три месяца по сравнению с июнем сейчас спрос выше на 22,2%. К такому выводу пришли эксперты “Агентства инвестиций в недвижимость Москвы”.

По данным издания “Вести Подмосковья”, наиболее значительный рост зафиксирован в Казани. В этом городе количество запросов на покупку квартир-студий выросло на 51,47% по сравнению с июнем. Также значительный рост отмечен в Омске, в Уфе, в Самаре, в Петербурге и в Нижнем Новгороде.

Генеральный директор “Агентства инвестиций в недвижимость Москвы” Валерий Летенков отметил, что спрос на студии вырос, так как это самый доступный сегмент. Кроме того, он связал рост спроса с ростом курса валют.


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