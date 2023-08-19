Мнение: Социальный рейтинг Эль-Мюрида

Несмиян сегодня разразился феерическим текстом. Это при том, что он реально на сегодня – один из, безусловно, самых популярных авторов оппозиционных взглядов из числа тех, кто в гробу видал и Путина, и его СВО; у него более 100 тысяч подписчиков в Телеграме, он независим, смел, честен, у него прекрасное острое перо, он безусловный труженик с какой-то невероятной производительностью: по сути, его канал (который он явно делает в одиночку, это не Варламов) – это чуть ли новостное СМИ полного цикла, у которого, заметим, почти (или вообще?) нет перепечаток – только его собственный, авторский контент. Канал Несмияна – это целое Информбюро: при желании можно не смотреть телевизор, не читать соцсети, не слушать радио – и ты, в общем, будешь в курсе всех основных событий дня не только в России, но и в мире, причем сопровождаемых острым, едким, не в бровь а в глаз комментарием!

Словом, этот странного вида чел из Набережных Челнов (перебравшийся, впрочем, в Петербург), и внешне похожий на какого-то нелюдимца Башмачкина – безусловно ЯВЛЕНИЕ всей современной отечественной публицистики. Что особенно интересно – очевидно сделавший себя сам, без чьей-либо протекции, пробившийся (что мне особенно приятно констатировать) посредством Живого Журнала, только благодаря острому уму и настоящему публицистическому дару, а также – благодаря своей кипящей ненависти к режиму и лично Путину В.В.

Лично я читаю Несмияна буквально КАЖДЫЙ день вот уже года три кряду. Стараясь ничего не пропустить. Как говорится, «не по должности, а по душе». Мне просто, помимо всего прочего, нравится его стиль.

И всё мое восхищение, увы, не отменяет того факта, что Несмиян все-таки, по своим убеждениям – Красная Сволочь. То есть – он прекрасен, но он все-таки – совок. Приверженец «социалистических взглядов», если выражаться максимально гламурно. Как Кунгуров, как Гоблин, как Бэд Комедиан… И, что гораздо хуже – сталинист. Тоже как все перечисленные. Говоря проще – поклонник одного из величайших палачей в истории.

Что, увы, само по себе разом ставит под сомнение все его (их) инвективы в адрес «кровавого путинского режима». Ведь как можно осуждать политические преследования – и быть поклонником Сталина? Осуждать бессудные расправы – и быть поклонником Сталина? Выступать против войны – и быть поклонником Сталина? Называть Путина «кровавым убийцей» – и быть поклонником Сталина? Это всё КАК совмещается в одной голове?

Удивительно. Но сегодня Несмиян приоткрыл завесу над эволюцией, так сказать, своего мировоззрения – написал текст о демократии. Ничего нового, всё традиционно, «как положено» у любого левого. К демократии – всегда ненависть и неприятие, к свободному волеизъявлению граждан – априорное недоверие, а дальше… Мама дорогая! Итак – Несмиян открывает карты:

«Что западная, что любая иная современная демократия основана на принципе равного и всеобщего избирательного права, что, конечно, является полным абсурдом, так как уравнивает голоса людей, не способных отдавать отчет в сути голосуемого ими вопроса, с людьми, которые его понимают. А значит, ими можно манипулировать, что прекрасно делает как западная, так и российская и любая иная современная демократия. Где-то это делается более-менее тонко, в России — тупо в лоб через тотальную фальсификацию всего процесса, но сам по себе принцип абсурден, так как право не подкреплено его комплементарной парой — ответственностью.

Самое интересное, что именно сейчас возникает техническая возможность принципиально иного подхода, позволяющего учитывать по любому вопросу голоса ответственных и знающих людей, причем пропорционально их реальному знанию о предмете голосования. Это тот самый социальный рейтинг, который сегодня принято называть «цифровым рабством» и «концлагерем».

В реальности рейтинг и механизмы его формирования — это просто инструмент некоего учета возможностей, способностей, уровня ответственности и многих других характеристик каждого конкретного человека по самым разным вопросам. Как и кто будет использовать этот инструмент — вот ключевой вопрос. Но техническая возможность кардинально изменить само понятие «демократия» теперь существует. Она еще далеко от воплощения, но при принятии политического решения и известной настойчивости создать новую демократию возможно» (АНАТОЛИЙ НЕСМИЯН).

Что называется – приехали. Вот к чему приводит даже слабый росток левой мерзости, попавший в организм в принципе искреннего, смелого, честного и, не побоюсь этого слова, умного человека. «Левота» приводит человека… прямиком в Китай. В тот самый «цифровой концлагерь», который сам же Несмиян гневно обличал во времена ковидобесия – но не устоял перед его «возможностями» СЕЙЧАС.

«Левым» нельзя верить, дорогие друзья. Они могут быть сколь угодно блестящи и умны, могут яростно бороться с настоящим Злом – на сама СУТЬ левизны ведет прямиком в скотство, в бесчеловечность. Попросту говоря – левизна отрицает человека, отрицает индивидуальность как таковую, ведет прямиком в муравьиную цивилизацию.

Обидно за Несмияна. Но этапы падения довольно показательны: сначала сталинизм, потом социальный рейтинг, восторг перед всеобщей слежкой, Большой Брат – концлагерь. Шаг вправо – побег.