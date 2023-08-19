 

Актер Иосифов рассказал о заработке за главную роль в фильме “Буратино”

19.08.2023, 6:30, Новости дня
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Актер Дмитрий Иосифов рассказал, сколько денег он заработал на съемках в фильме “Приключения Буратино”, где он исполнил главную роль. Артист признался, что режиссер Леонид Нечаев смог добиться для школьника хороших выплат.

“Я получил 600 рублей за сами съемки, и еще 600 мне выплатили постановочных. Итого 1 тысяча 200 рублей”, — цитирует Иосифова “Общественная служба новостей”. Из-за этой роли актер даже подвергался травле в школе.


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