Актер Иосифов рассказал о заработке за главную роль в фильме “Буратино”

Актер Дмитрий Иосифов рассказал, сколько денег он заработал на съемках в фильме “Приключения Буратино”, где он исполнил главную роль. Артист признался, что режиссер Леонид Нечаев смог добиться для школьника хороших выплат.

“Я получил 600 рублей за сами съемки, и еще 600 мне выплатили постановочных. Итого 1 тысяча 200 рублей”, — цитирует Иосифова “Общественная служба новостей”. Из-за этой роли актер даже подвергался травле в школе.