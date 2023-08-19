С начала войны в Украине ООН зарегистрировала как минимум 26 384 жертвы среди мирных жителе

В период с 24 февраля 2022 года по 13 августа 2023 года ООН зафиксировала 26 384 жертвы среди гражданского населения Украины, в том числе 9 444 убитых и 16 940 раненых. Такие цифры в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России, назвала заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу, добавив, что реальные цифры, скорее всего, значительно выше.

Поставки вооружений

С момента последнего брифинга в Совете Безопасности по данной теме в июне этого года предоставление военной помощи вооруженным силам Украины продолжалось, отметила замглавы ООН. По имеющимся данным, речь идет о поставках тяжелых обычных вооружений, таких как танки, бронемашины, самолеты, вертолеты, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Также поступает информация о том, что отдельные государства передают или планируют передать отдельные виды вооружений и боеприпасов российским вооруженным силам для использования в Украине.

– Особую озабоченность, – продолжила Изуми Накамицу, – вызывают сообщения, связанные с передачей и применением кассетных боеприпасов.

Риск утечки

Приток оружия и боеприпасов в любой вооруженный конфликт может способствовать эскалации и создает значительный риск утечки даже после окончания военных действий, напомнила замглавы ООН.

Меры по устранению риска утечки оружия и боеприпасов к несанкционированным конечным пользователям и для несанкционированного использования имеют важное значение для предотвращения дальнейшей нестабильности в Украине, регионе и за его пределами. Такие меры, по словам Изуми Накамицу, включают совершенствование практики маркировки, проведение комплексных оценок риска утечки и оформление сертификатов конечного пользователя. Обеспечение прозрачности поставок вооружений – еще одна мера укрепления доверия, которая может способствовать снижению напряженности, двусмысленности и ошибочных представлений в отношениях между государствами-членами ООН.

Защита гражданского населения

– Все стороны вооруженного конфликта обязаны защищать гражданское население и обеспечивать соблюдение норм международного гуманитарного права, – продолжила заместитель Генерального секретаря ООН. – Воздействие на гражданское население эскалации насилия по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Значительное число жертв среди гражданского населения – это результат применения взрывчатых веществ с широкой зоной поражения. Генеральный секретарь неоднократно и недвусмысленно призывал все стороны избегать применения оружия взрывного действия в населенных районах, поскольку подобная практика неизбежно приводит к неизбирательному ущербу.

Изуми Накамицу выразила тревогу по поводу продолжающихся нападений на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, включая энергосети, объекты систем здравоохранения и образования, порты, дороги и мосты. Организация Объединенных Наций, заявила она, решительно осуждает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает к их немедленному прекращению.

Положить конец войне

– Российское вторжение в Украину, нарушающее Устав ООН и международное право, нанесло сильнейший удар по наиболее уязвимым слоям населения, – отметила заместитель Генерального секретаря ООН. – Необходимо положить конец этой жестокой войне. Я призываю все государства-члены приложить все усилия для достижения мира. Организация Объединенных Наций готова поддержать любые инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи.