Мнение: Социология – продажная девка ВШЭ

«Несколько лет назад компания «ЭФКО» заказала социологическое исследование у ВШЭ, чтобы обстоятельно разобраться, что же необходимо жителям Белгородской области для добросовестной и эффективной работы.

Результаты исследования оказались неожиданными: ни финансовый, ни карьерный рост не являлись значимыми для работников сельской местности. Более того, налицо была ярко выраженная пассивность, минимизация потребностей и, соответственно, усилий. Мотивационная система для сельчан оказалась на грани краха.

…

После анализа полученных социологических данных в компании были найдены точки опоры, на которых можно выстроить систему взаимоотношений с сотрудниками. Выяснилось, что самым значимым для них является общественное мнение того узкого круга людей, где они могут быть полностью открыты…

…

В итоге в «ЭФКО» попытались создать такую форму социально-экономических отношений, при которой человек включался в коллектив, но при этом от результатов его труда зависели другие члены микросреды.

Это своего рода система взаимного контроля, предполагающая наложение штрафов на всю бригаду, если один из её участников нарушил правила.

К примеру, если тракторист воспользовался служебной техникой для личных целей или преждевременно закончил рабочий день, санкциям подвергнется не он один, а вся бригада…»

Комментарий автора тг-канала Деньги и Песец:

А мы скажем – зря компания «ЭФКО» тратилась на социологическое исследование ВШЭ.

Все эти «точки опоры» давно прописаны в русской литературе – откроем, «Один день Ивана Денисовича», и прочитаем:

«Кажется, чего бы зэку десять лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, а ночь наша.

Да не выйдет.

На то придумана — бригада.

Да не такая бригада, как на воле, где Иван Иванычу отдельно зарплата и Петру Петровичу отдельно зарплата.

В лагере бригада — это такое устройство, чтоб не начальство зэков понукало, а зэки друг друга.

Тут так: или всем дополнительное, или все подыхайте.

Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, …!»

Собственно, я как-то писал, что все свои управленческие практики российские эффективные менеджеры усвоили от своих дедушек, начальников в сталинских лагерях. Чтобы им не тратиться лишний раз на новые «исследования», напомню еще несколько “точек опоры”:

«В консервные банки обую, а на работу пойдешь!»;

«Шпал не хватит – вас положу!»

Ну, и бессмертное:

«Лишний обед – лишние силы бороться с морозом. Работу из них, запомни, олень, выжимает только мороз. Не твой обед и не моя плюха, а только мороз. Они машут руками, чтобы согреться. А мы вкладываем в эти руки кайла, лопаты – не все ли равно, чем махать, – подставляем тачку, короба, грабарки, и прииск выполняет план. Дает золотишко. Теперь эти сыты и совсем не будут работать. Пока не застынут. Тогда помахают лопатами. А кормить их бесполезно…» (Варлам Шаламов. «Тишина») (ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ)

И пример, нарытый Пашей Пряниковым, совершенно феерический; и комментарий всеми уважаемого (даже бесноватым Деволом) Дмитрия Прокофьева прекрасен, с его отсылкой именно к тем, к кому надо – Солженицыну, Шаламову и ГУЛАГу. Но меня, уж извините, особо потряс “вывод” как бы моих “коллег” социологов-консультантов из Высшей Школы Экономики. Это ж надо было набраться такой феерической наглости – предложить в качестве инновационного собственного управленческого решения знакомый, без сомнения, каждому совку с детства, буквально с детского сада метод, которым в совке (а до этого в РИ) управлялось и управляется всё – метод Круговой Поруки! Если владельцы ЭФКО в тюрьме не сидели (странно, но допустим) – то в армии-то они служили?? Что им впаривали “специалисты” из ВШЭ из того, что они сами не усвоили, собственной поротой задницей??

А в целом – в описательной, а не результирующей части – исследование ВШЭ интересно. Уже хотя бы потому, что проблема с жителями Белгородской области – отсутствие мотивации к труду – представлена РОВНО так же, как еще в конце 19 (!!) века жаловался на своих крестьян помещик Энгельгардт. В своих знаменитых “Записках из деревни” он буквально в этих же выражениях сетовал – нет, мол, у крестьян мотивации “побольше заработать”, а есть у них мотивация “поменьше поработать”; поэтому платить больше им прямо-таки контрпродуктивно – они в итоге возьмут столько же, сколько обычно, а сделают меньше, и с сознанием выполненного долга отправятся “отдыхать”. И буквально НИКАК их не заставить и не соблазнить поработать по-ударному!

И вот: почти полтораста лет прошло – у ЭФКО те же проблемы.