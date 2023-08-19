 

Мнение: Социология – продажная девка ВШЭ

19.08.2023, 5:20, Разное
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«Несколько лет назад компания «ЭФКО» заказала социологическое исследование у ВШЭ, чтобы обстоятельно разобраться, что же необходимо жителям Белгородской области для добросовестной и эффективной работы.
Результаты исследования оказались неожиданными: ни финансовый, ни карьерный рост не являлись значимыми для работников сельской местности. Более того, налицо была ярко выраженная пассивность, минимизация потребностей и, соответственно, усилий. Мотивационная система для сельчан оказалась на грани краха.

После анализа полученных социологических данных в компании были найдены точки опоры, на которых можно выстроить систему взаимоотношений с сотрудниками. Выяснилось, что самым значимым для них является общественное мнение того узкого круга людей, где они могут быть полностью открыты…

В итоге в «ЭФКО» попытались создать такую форму социально-экономических отношений, при которой человек включался в коллектив, но при этом от результатов его труда зависели другие члены микросреды.
Это своего рода система взаимного контроля, предполагающая наложение штрафов на всю бригаду, если один из её участников нарушил правила.
К примеру, если тракторист воспользовался служебной техникой для личных целей или преждевременно закончил рабочий день, санкциям подвергнется не он один, а вся бригада…»

Комментарий автора тг-канала Деньги и Песец:

А мы скажем – зря компания «ЭФКО» тратилась на социологическое исследование ВШЭ.
Все эти «точки опоры» давно прописаны в русской литературе – откроем, «Один день Ивана Денисовича», и прочитаем:

«Кажется, чего бы зэку десять лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, а ночь наша.
Да не выйдет.
На то придумана — бригада.
Да не такая бригада, как на воле, где Иван Иванычу отдельно зарплата и Петру Петровичу отдельно зарплата.
В лагере бригада — это такое устройство, чтоб не начальство зэков понукало, а зэки друг друга.
Тут так: или всем дополнительное, или все подыхайте.
Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, …!»

Собственно, я как-то писал, что все свои управленческие практики российские эффективные менеджеры усвоили от своих дедушек, начальников в сталинских лагерях. Чтобы им не тратиться лишний раз на новые «исследования», напомню еще несколько “точек опоры”:
«В консервные банки обую, а на работу пойдешь!»;
«Шпал не хватит – вас положу!»

Ну, и бессмертное:
«Лишний обед – лишние силы бороться с морозом. Работу из них, запомни, олень, выжимает только мороз. Не твой обед и не моя плюха, а только мороз. Они машут руками, чтобы согреться. А мы вкладываем в эти руки кайла, лопаты – не все ли равно, чем махать, – подставляем тачку, короба, грабарки, и прииск выполняет план. Дает золотишко. Теперь эти сыты и совсем не будут работать. Пока не застынут. Тогда помахают лопатами. А кормить их бесполезно…» (Варлам Шаламов. «Тишина») (ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ)

И пример, нарытый Пашей Пряниковым, совершенно феерический; и комментарий всеми уважаемого (даже бесноватым Деволом) Дмитрия Прокофьева прекрасен, с его отсылкой именно к тем, к кому надо – Солженицыну, Шаламову и ГУЛАГу. Но меня, уж извините, особо потряс “вывод” как бы моих “коллег” социологов-консультантов из Высшей Школы Экономики. Это ж надо было набраться такой феерической наглости – предложить в качестве инновационного собственного управленческого решения знакомый, без сомнения, каждому совку с детства, буквально с детского сада метод, которым в совке (а до этого в РИ) управлялось и управляется всё – метод Круговой Поруки! Если владельцы ЭФКО в тюрьме не сидели (странно, но допустим) – то в армии-то они служили?? Что им впаривали “специалисты” из ВШЭ из того, что они сами не усвоили, собственной поротой задницей??

А в целом – в описательной, а не результирующей части – исследование ВШЭ интересно. Уже хотя бы потому, что проблема с жителями Белгородской области – отсутствие мотивации к труду – представлена РОВНО так же, как еще в конце 19 (!!) века жаловался на своих крестьян помещик Энгельгардт. В своих знаменитых “Записках из деревни” он буквально в этих же выражениях сетовал – нет, мол, у крестьян мотивации “побольше заработать”, а есть у них мотивация “поменьше поработать”; поэтому платить больше им прямо-таки контрпродуктивно – они в итоге возьмут столько же, сколько обычно, а сделают меньше, и с сознанием выполненного долга отправятся “отдыхать”. И буквально НИКАК их не заставить и не соблазнить поработать по-ударному!

И вот: почти полтораста лет прошло – у ЭФКО те же проблемы.

Источник: Размышления вольного социолога


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