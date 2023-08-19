 

Стоматолог: употребление ананасов и апельсинов влияет на цвет зубов

19.08.2023, 4:04, Новости дня
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Мягкий зубной налет появляется прежде всего из-за употребления продуктов и напитков, содержащих большое количество сахара, Об этом заявила Детский стоматолог клиники “СМ-Стоматология” Екатерина Кузина.

Эксперт рассказала, как уменьшить процесс образования зубного налета. Для того чтобы сохранить зубы белыми и здоровыми, необходимо соблюдать ряд профилактических мер, отметила Кузина. Следует чистить зубы утром и вечером, а также после употребления вредящих зубам продуктов и напитков, ограничить употребление кофе и продуктов с красителями, передает RT.


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