 

Жительница Екатеринбурга наездилась на самокатах на 170 тысяч рублей за чужой счет

19.08.2023, 1:35, Новости дня
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Пользовательница самокатов из Екатеринбурга попалась на махинации. Она ездила за чужой счет, пока владелец карты не узнал о произошедшем.

Изначально банковская карта и аккаунт принадлежали парню, который вместе с родителями уехал из страны в 2021 году. Так как номер телефона был не активен, мобильный оператор его заблокировал и продал другому человеку.

Девушка, купившая сим-карту, смогла зайти в ранее привязанный к этому номеру аккаунт фирмы по прокату самокатов. В итоге она истратила с чужого счета 170 тысяч рублей. Как сообщает “Царьград”, возбуждено уголовное дело.


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