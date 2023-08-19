 

Ночная дискотека в “Лужниках” отменена из-за возможного ухудшения погодных условий

19.08.2023, 0:20, Новости дня
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Запланированную на пятницу ночную дискотеку на площадке Московского урбанистического форума в “Лужниках” отменили в связи со штормовым предупреждением.

Во второй половине 18 августа в Москве ожидаются ливни и грозы. Синоптики предупредили о вероятности града и шквалистого ветра до 15 метров в секунду. Непогода сохранится до конца пятницы.

Площадка Московского урбанфорума в “Лужниках” будет работать до 10 сентября. Для посетителей обустроили зону катания на сноубордах, десятки объектов и арт-инсталляций и другие активности. Также гости могут увидеть аудиовизуальный перформанс “Город для каждого”, ознакомиться с достижениями Москвы в различных сферах.

Площадки Московского урбанистического форума разместились в “Лужниках”, Гостином Дворе, парке “Зарядье” и Центральном выставочном зале “Манеж”.

Вход на мероприятия свободный. С расписанием можно ознакомиться на сайте Московского урбанистического форума.


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