 

Флеболог: Синдром Щелкунчина может привести к смерти человека

19.08.2023, 0:20, Новости дня
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Апорто-мезентериальный пинцет, который называют “синдромом Щелкунчика” является крайне редким, но весьма опасным заболеванием,. Кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Сергей Дробязго рассказал об особенностях недуга.

По словам эксперта, “Синдром Щелкунчика” имеет хроническую симптоматику, поскольку основная причина заболевания кроется в особенностях анатомии. Подобный диагноз ставится людям, у которых есть аномалия расположения сосудов.

“Эта вена отвечает за отток венозной крови от внутренних органов, в частности, от почки. Таким образом она начинает сморщиваться, перестает функционировать, начинает вырабатывать массу нежелательных гормональных веществ. Грубо говоря, человек остается с одной почкой”, — цитирует флеболога Пятый канал.

Болезнь называется “синдромом Щелкунчика” по аналогии хода заболевания и сказочного героя. Щелкунчик сдавливает орех, чтобы его расколоть — по такому же принципу сжимается и почка.

Врач уверяет, что паниковать не стоит. В современной медицине есть методы, которые помогают своевременно выявить и поставить диагноз, а также провести эффективное лечение.


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