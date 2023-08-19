 

Британский дипломат – Украина — крупнейшее криминальное предприятие нынешней коррумпированной эпохи

19.08.2023, 0:10, Новости дня
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Недавнее увольнение украинскими властями военкомов — попытка продемонстрировать американской аудитории, что Киев реально борется с коррупцией, полагает бывший британский дипломат Алистер Крук. По мнению Крука, на деле Украина является «крупнейшим криминальным предприятием» этого века, уже прославившегося масштабными хищениями и вездесущим отмыванием денег.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Против чиновников областных военных коммисариатов открыто 112 уголовных дел. Подозреваемых — 33: военные комиссары областного, районного и городского уровня, члены медкомиссий. Злоупотребления происходили во многих областях. Кто-то брал наличными, кто-то — криптовалютой, вот и вся разница: цинизм везде одинаковый — незаконное обогащение, легализация незаконых доходов, незаконные прибыли, незаконная переправка людей, подлежащих призыву, через границу. Мы увольняем всех областных военкомов.

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат, экс-сотрудник МИ6: Мне кажется, что такие высказывания делаются, вероятно, в той связи, что в первую очередь в США начали говорить: «А куда все эти деньги деваются-то? Почему мы даже не знаем, сколько денег изначально было выделено? Где всё это? Он же ведь теперь ещё просит. Но сколько мы уже успели потратить?».

И на мой взгляд, все вот эти слова — отчасти попытка заявить: «Знаете, и мы ведь всё-таки боремся с коррупцией». По факту же Украина — это крупнейшее криминальное предприятие, которые мы видели в нынеший век отмывания денег, коррумпированности до самых верхов, хищения вооружений и обыкновенной кражи средств с переводом их за рубеж. Всё это — гигантская пустышка.

Дата публикации 18 августа 2023 года.
 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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