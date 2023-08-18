Скандалы: Пригожину приходится продавать активы с целью обеспечения работы ЧВК

Евгений Пригожин вынужден распродавать активы, чтобы обеспечить работу ЧВК «Вагнер»

Соответствующей информацией поделился Telegram-канал «Тайная Канцелярия». Как сообщают авторы публикации, ссылаясь на данные из открытых источников, ресурсы Евгения Пригожина истощаются – бизнес предприятия закрываются одно за другим, а предметы роскоши уже выставлены на торгах и ищут своих новых владельцев.

Потеря финансовых возможностей предпринимателя грозит расформированием ЧВК «Вагнер» и снижением влияния Пригожина. Для того, чтобы этого избежать, глава «музыкантов» вынужден распродавать имущество, чтобы компенсировать часть военных расходов.

«Зарплаты, реабилитация и лечения, транспорт и питание, выплаты и прочее – теперь происходит за личный счет бизнесмена», — пишут авторы материала.

Помимо того, ранее в СМИ появилась информация о предстоящем банкротстве Военторга, который, по данным СМИ, якобы должен Пригожину порядка 40 миллиардов рублей. При этом остановка девелоперских проектов лишь усугубила ситуацию.

Петр Кузнецов