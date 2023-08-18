 

Светлана Иванова впервые рассказала о романе с женатым мужчиной: Тяжелая ситуация

18.08.2023, 23:07, Новости дня
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В 2011 году Светлана Иванова познакомилась с режиссером Джаником Файзиевым во время съемок фильма “Август. Восьмого”. Тогда кинодеятель был женат на актрисе Лине Эспли, которая родила от него двоих детей. Но это не остановило Иванову, у которой появились чувства к мужчине. Более того, в 2012-м она родила от Файзиева дочь Полину, а спустя шесть лет еще одну наследницу – Миру. В 2019-м Светлана втайне вышла замуж за Джаника, который ранее оформил развод с Эспли.

Иванова не высказывалась о личной жизни до недавнего времени. В беседе с Юлией Меньшовой актриса впервые рассказала, что чувствовала, когда ее роман с женатым мужчиной обсуждали все, кому не лень. Звезда сериала “И все-таки я люблю” призналась, что тогда переживала не столько за себя, сколько за возлюбленного и других людей, которым может быть больно от публичных обсуждений ее романа. Но Светлана говорит: она ни первая, ни последняя, кто вступил в отношения с обремененным браком человеком.

“Я была счастлива, для меня ситуация не была какой-то… Наверное, она была тяжелой, но в этом не было никакого отчаяния”, – рассказала 37-летняя Иванова.

Светлана Иванова – одна из самых востребованных в России актрис. В ее фильмографии почти 90 проектов. Ее можно увидеть в таких кинокартинах, как “И все-таки я люблю” (2007), “Вербное воскресенье” (2009), “Темный мир” (2010), “Август. Восьмого” (2012), “Разведчицы” (2013), “Тест на беременность” (2014), “Триггер” (2018), “Монастырь” (2022), и других.


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