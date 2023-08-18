Мнение: Можно ли лечить детей у ветеринаров, как нейросети разрушают любовь и отмена «мам» на Аляске

1. Смелая женщина в США подняла насущный вопрос (ссылка):



Американка возмутилась, что ее сына, который идентифицирует себя с котом, не стал осматривать ветеринар.

Встревоженная мать из США разместила в социальных сетях видеоролик, в котором сообщила, что ее сына не осмотрели в ветеринарной клинике, так как он имеет человеческое строение тела, а не животное.

«Мой сын говорит, что он кот, значит он кот. К нему следует относиться именно так. Это дискриминация, что ветеринарный врач не может осмотреть моего сына и закон на его стороне», — рассказала женщина.

Она подчеркнула, что нужно поднять данный вопрос, иначе люди, которые ощущают себя кошками, так и будут ходить за лечением к человеческим врачам, что, по ее мнению, в корне неправильно.

Отметим, что видеоролики женщины носят сатирический характер, она высмеивает современную западную повестку.

Напомню, на Западе сейчас разрешают мужчинам, которые считают себя женщинами, посещать женские туалеты и раздевалки, участвовать в спортивных соревнованиях женщин. Так что и вправду, почему к тем, кто считает себя кошками, должно быть иное отношение? С американскими ценами на медицину, кстати, в этом есть практический смысл. Ветеринаров в США тоже душат, но не так сильно, как врачей, специализирующихся по американцам. Предполагаю, что лечиться у ветеринара может быть банально дешевле.

2. На Западе искусственный интеллект уже используют для розыгрышей. В первом видео по ссылке девушка добавила на фотографию своей ванной сгенерированное фото мужчины, который якобы приехал чинить ей душ (ссылка). Полученная фотография побудила её парня быстро приехать, чтобы попытаться починить душ самостоятельно.



А вот то, что нам всем вскоре предстоит. Девушка загрузила в программу голосовые сообщения от своего парня, сгенерировала несколько фраз его голосом, а затем позвонила его другу, чтобы разузнать, как её парень провёл предыдущий вечер (ссылка). Друг ничего не заподозрил и выболтал роботу чужой секрет.

Я пишу, что нам всем это вскоре предстоит, так как в соседнем государстве тоже берут новые технологии на вооружение цитирую Германа Клименко (ссылка):

Схема со звонками “старших следователей” выходит на новый уровень — становится двухходовой.

Недавно учителям с аккаунтов директоров школ стали приходить письма. Мол, дорогая Марьивановна, сообщаю вам конфиденциальную информацию. У «нашего куратора из правоохранительных органов» возникли вопросы к некоторым сотрудникам школы. Дальше предупреждение, что куратор будет звонить этой Марьивановне для конфиденциального разговора. Настолько конфиденциального, что рядом никто не должен находиться.

Дальше возврат на первый уровень — перевод на спецсчёт ЦБ. По моим сведения, письмо якобы от директора полностью сшибает с ног — учителя действуют как зомбированные.

Я бы дал сейчас какой-нибудь напыщенный совет в духе «перезванивайте голосом» или «идите в банк пешком», но не буду. Как показывает опыт пранкеров, звонок знакомым голосом со знакомого номера окажется настолько действенной отмычкой, что тут никакие предостережения не помогут. Относительную защиту дадут или специальные тренировки, на которые наш беспечный народ тратить время точно не захочет, или личный печальный опыт денежных потерь.

3. Очередная повесточная инициатива в США. Оказалось, что термины «родитель № 1» и «родитель № 2» вместо «мама» и «папа» недостаточно удовлетворяют запросы ревнителей радужной идеологии (ссылка):

Гендерная клиника на Аляске призвала заменить слово «мама» на «производитель яйцеклетки» в школьных учебниках, пишет Fox News.

Идею, по данным телеканала, поддержала американский адмирал-трансгендер Рейчел Левин — женщина, которая некогда была мужчиной по имени Ричард.

Она похвалила клинику, заявив, что её сотрудники трудятся над созданием «более справедливого будущего, где все жители США имеют равный доступ к жизненно важной медпомощи».

Применительно к США лозунг «равный доступ к жизненно важной медпомощи» звучит довольно странно. Помните, как на Ютубе американец сам себе вырезал ножом какую-то вздувшуюся штуку на ноге? Будьте уверены, если бы у него были деньги на врача, он бы пошёл с этим к врачу.