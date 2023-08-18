Рупор кремлевской пропаганды: “Сюзанна”
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Операторы "Ланцета" уничтожают достаточно редкую словацкую 155-мм САУ "Zuzana-2" производства Словакии.
С учетом последующей детонации боекомплекта, восстановлению вряд ли подлежит.
"Ланцеты" продолжают оставаться одним из основных средств контрбатарейной борьбы. С начала войны на их счету уже сотни поврежденных или уничтоженных артиллерийских систем различных типов.
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Источник: Colonel Cassad
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