Рупор кремлевской пропаганды: “Сюзанна”

Операторы "Ланцета" уничтожают достаточно редкую словацкую 155-мм САУ "Zuzana-2" производства Словакии.

С учетом последующей детонации боекомплекта, восстановлению вряд ли подлежит.

"Ланцеты" продолжают оставаться одним из основных средств контрбатарейной борьбы. С начала войны на их счету уже сотни поврежденных или уничтоженных артиллерийских систем различных типов.

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