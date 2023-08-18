Мнение: Август и Февраль

Ну вот, завтра очередная дата – годовщина ГКЧП. Которая, на мой взгляд, за прошедшие полтора года наполнилась новым смыслом через новые аналогии… и теперь вовсю демонстрирует глубинное родство советской и постсоветской власти в нашей вечной юдоли слез, скорбей и непреходящего идиотизма.

Вспомним 19 августа 1991 года. В стране произошла попытка госпереворота – собрался некий непредусмотренный никакими законами СССР «Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению» и объявил, что принимает на себя власть, а тогдашний президент СССР Горбачев «отдыхает в Форосе». И одновременно, «в знак серьезности намерений», в Москву с разных направлений ввели войска, в том числе бронетранспортеры и ТАНКИ.

Сейчас, с высоты прожитых лет, нашему прожженному и не раз битому обывателю всё это кажется почти нормой; и действительно – дефлорация бывает только один раз, потом люди как-то осваиваются и привыкают. Ну да, ввели войска, ну танки – а как без танков?

Однако, если вдуматься – для тех времен масштаб шока был грандиозный. Сточки зрения тогдашнего рядового советского жителя – произошло вообще что-то неслыханное. Войска?? В Москву?! На ТАНКАХ?? Но как, почему?!!

Мне на тот момент было 24 года – я не знал и не помнил ничего подобного. Моим матери и отцу было по 55 лет (отцу, правда, еще 54 – у него был день рождения на следующий день, 20 августа) – они тоже ничего подобного не помнили! Мы все были коренные москвичи, родились здесь – в наш город на нашей памяти никто и никогда не вводил танки, кроме как на парад. Но 19 августа их ввели, и явно не на парад. Но для чего? Чтобы стрелять?? В кого – в нас?!

Лишенным «танковой девственности» современным жителям постсовка трудно, думаю, понять масштаб офигения. Я вижу, как читая эти строки, они мысленно крутят пальцем у виска и пожимают плечами: «Ну в вас, конечно, в кого ж еще?»

Но тогда это, особенно поначалу, находилось как-то за рамками нашей картины мира. Надо ведь еще понимать, что никаких ПРИЧИН для ввода в Москву танков и БТР с пулеметами просто не было. В городе не было и намеков ни на какое волнение, не было протестов, не было майдана. Это был абсолютно обычный мирный советский город. Современный 32-летний (вполне зрелый член общества) мог бы, мучительно морща лоб, предположить – что «танки, наверно, ввели, чтобы разрушать уличные баррикады? Зачем еще нужны танки в городе?!» И эта безупречная логическая связка действительно верно – только «с точностью до наоборот»: баррикаду действительно начали строить (я как раз и был среди тех, кто это НАЧАЛ, поздним утром того же 19 августа у Белого Дома) – но это произошло В ОТВЕТ на появление войск и танков. ДО этого никакое строительство баррикад просто бы и в голову никому не пришло – настолько само понятие «баррикада» лежало против привычных и устоявшихся советских понятий в мозгах советских мирных обывателей.

Говоря попросту – сам по себе ввод войск в Москву своей абсолютной немотивированностью и беспрецедентностью способствовал крайней радикализации настроений. Это было просто неслыханно и порождало в людях злость: нас?! Танками?! За что?? Это было реально что-то совсем дикое.

И тогда встает вопрос – зачем? Зачем ОНИ это сделали? Как ИМ такая мысль вообще могла прийти в голову? На что они надеялись, зачем в условиях полного отсутствия какой-либо митинговой активности вдруг задействовали армию? Они не понимали, что этим только расшевелят обычно апатичное русское болото?

Ответ: да, не понимали. И мысль ГКЧПистов была проста, как грабли: они ввели в абсолютно тихий город войска, чтобы напугать. Именно – напугать всех «до усрачки». Чтоб подавить в зародыше даже саму мысль о сопротивлении! Мы, мол, не шутим! Это все серьезно! У нас такая мощь, что вы, безоружные обыватели, и думать не смейте как-то нам противостоять!

Было ли это страшно? Вполне. Я, хоть и отслужил к тому времени в армии, очень запомнил задумчиво смотрящий прямо на меня ствол крупнокалиберного пулемета с БТРа на Новом Арбате; и пусть теперь пишут, что отправляемым в город добрый министр обороны Язов велел не выдавать боекомплект – но я-то ведь этого не знал!

А танк?! Может ли обычный мирный горожанин (и без Джавелина от дяди Сэма) вообще допускать мысль, что он сможет противостоять танку??

На это, очевидно, и был весь «расчет» у трясущегося ГКЧП. На подавление всякой воли к сопротивлению на фоне оглушающей мощи. «Кто вы такие, жалкие людишки, против НАС?!»

Но, как мы знаем, эффект оказался обратный. Люди, до этого мирно сидевшие по домам, не испугались, а наоборот – сплотились, начали создавать подобие организованного сопротивления. Не испугались, а разозлились. Что и определило быстрый крах ГКЧП, так как «плана Б» у заговорщиков, как выяснилось, не было.

Однако – почему «чеписты» пошли на такой странный трюк с армией? Откуда им в принципе взбрела в голову такая странная – для позднесоветского совка – мысль: давить Москву танками?! Это ведь было по тем временам по меньшей мере оригинально, а если взглянуть на состав ГКЧП (реальный паноптикум кондовейших советских бюрократов с «каменными задницами») – среди них на оригиналов вроде бы никто не тянул. Как вообще они до такого додумались?

Ответ: с отчаяния. Они решили продемонстрировать всю «силу», какая была в их распоряжении, поскольку они реально не понимали, что противопоставить ИДЕЯМ, которые тогда в полной мере владели обществом. Идеи были простые: совок – гавно, КПСС – кретины, даешь свободу, хотим жить как в Америке, старперы нам только мешают, запускай уже частную собственность и рыночную экономику, достало жить в маразме. В общем-то, бесхитростный набор, сейчас уже многие в нем типа «разочаровались» – но тогда всё было по Ленину: «Идеи, завладевшие массами, становятся материальной силой».

Что мог противопоставить этому ГКЧП – другую, столь же мощную идею? Ни не то что мощных – вообще никаких идей у ГКЧП не было – они были в принципе не по этой епархии. И поэтому они решили противопоставить «материальной силе»… просто Силу. Танки. Не понимая в упор, что танки против Идеи бессильны. Танки и проиграли.

Почему это стало особо актуально сейчас? Да потому что 24 февраля прошлого года мы увидели фактически повторение кейса ГКЧП. Тот же показательный удар танками с пяти направлений. Наблюдатели из туповатых военкоров и сейчас еще возмущаются – а почему, мол, войска РФ шли в походных колоннах? Почему не «прятались за складками местности», как положено в учебниках?

Но – именно потому, что это не задумывалось как «война». Язов сотоварищи тоже ведь не собирался реально ВОЕВАТЬ с москвичами, давая команду на ввод войск в город. Цель СВО была изначально точно такая, как и у ГКЧП – продемонстрировать невероятную МОЩЬ и тем самым подавить всякую волю к сопротивлению, привести к покорности. Оттого и походные колонны, растягивавшиеся на 70 км, и все эти огромные бомбардировщики на бреющем. ПОДАВИТЬ.

И опять же – почему? Потому что, как и в 1991, это была борьба идейных и моральных банкротов с Идеей. Ставшей, как мы теперь тоже видим более чем наглядно, материальной силой.

Какая идея у украинцев? Да такая же простая, в сущности: «Не хотим жить с вами, с москалями, вы дураки и можете только заедать наш век, хотим в Европу и жить как в Европе – там и чище, и сытнее, и справедливее, и платят в евро». Что может противопоставить такой Идее нынешняя РФ? Да ничего, по большому счету. Полный ноль. Разве что ТАНКИ.

И танки поехали.

Гнусно, девушки.