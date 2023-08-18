 

Кинокритика Алексея Медведева нашли мертвым спустя месяц после исчезновения

18.08.2023, 21:56, Новости дня
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Об обнаружении тела Алексея Медведева сообщила “Лиза Алерт”. Причины смерти пока не называются. Также отмечается, что на момент публикации опознание еще не проходило.

Известный кинокритик пропал 21 июля — он проживал в городе Мытищи Московской области. Об исчезновении заявила его супруга, продюсер Наталья Пылаева. Она подключила к поиску полицию и поисковые службы.


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