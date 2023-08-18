Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу

Журналисты выяснили у 15 именитых артистов размер их пенсии. Многие признались, что даже не проверяют банковский счет, куда начисляется пособие, поскольку имеют основной доход. В числе таких – Александр Збруев, Татьяна Кравченко и Лолита Милявская.

Часть артистов тратит свою пенсию на благотворительность. Лев Лещенко и Владимир Винокур переводят деньги в детские дома. Алла Пугачева отдает пенсию поклоннице, которая прикована к инвалидному креслу, отмечает “Комсомольская правда”. Юрий Антонов тратит пособие на корм для бездомных животных. А Никас Сафронов говорил, что отдает начисляемые ему деньги студентам.

АртистЗваниеРазмер пенсииТамара СеминаНародная артистка РФ17 000 ₽Лариса ЛужинаНародная артистка РСФСР≈ 30 000 ₽Людмила ХитяеваНародная артистка РСФСРнеизвестно, “очень хорошая”Александр ЗбруевНародный артист РСФСР≈ 50 000 ₽

Татьяна КравченкоНародная артистка РФ≈ 50 000 ₽

Юрий СтояновНародный артист РФ≈ 60 000 ₽

Людмила ПоргинаЗаслуженная артистка РФ≈ 50 000 ₽

Алла ПугачеваНародная артистка СССР≈ 50 000 ₽

Лев ЛещенкоНародный артист РСФСР, полный кавалер ордена “За заслуги перед Отечеством”≈ 70 000 ₽

Владимир ВинокурНародный артист РСФСР

≈ 50 000 ₽

Юрий АнтоновНародный артист РФ

более 50 000 ₽

Никас СафроновНародный художник РФ≈ 55 000 ₽

Лолита Милявская-≈ 24 000 ₽

Екатерина Семенова-8 900

₽

Ирина ОтиеваЗаслуженная артистка РФ

≈ 45 000 ₽

62-летняя Екатерина Семенова – единственная из данного списка, которая получает весьма маленькую пенсию. По словам артистки, этих денег ей не хватает ни на что. Однако такая пенсия мотивирует ее работать.