ERR – эстонцы всё чаще едут за дешёвыми покупками в Россию

Из-за низкого курса рубля жители Эстонии стали чаще делать покупки в России. Как передаёт ERR, через границу в основном везут продукты питания, а также одежду и предметы гигиены. Эстонцы рассказали журналистам, что в РФ все продукты стоят в два раза дешевле, чем дома.



AP

На фоне падение курса рубля жители Эстонии стали чаще делать покупки в России. Через границу в основном везут продукты питания, а также одежду и предметы гигиены, пишет ERR.

В среду в обменных пунктах Нарвы за €1 предлагали 100 рублей. Это на пять рублей меньше официального курса, но курс всё равно очень выгодный, отмечает корреспондент ERR в Нарве Юрий Николаев.

На границе наблюдалось оживление. Прибывшие из РФ рассказали о своих покупках.

«Купил кроссовки, продукты всякие. Например, чипсы. У нас большая пачка стоит почти пять евро, а в РФ я купил примерно за 1,5 евро. Там почти все продукты стоят в два раза дешевле, чем у нас», — рассказал Алексей из Кохтла-Ярве.

«Подсолнечное масло по 77 рублей, шоколадки по 70 рублей — такие, которые у нас по три евро. Яйца по 56 рублей. Но надо спрашивать у таможни, что можно проносить, а что нельзя», — поделился нарвитянин Виктор.

«Всегда было одно и то же правило: всё, что дешевле по ту сторону границы, хотят привезти. Просто сейчас санкции наложили свой отпечаток, а значит, не всё можно привозить. Например, нельзя провозить алкоголь, сигареты, удобрения, мебель и металлические предметы разные, от мангалов до металлоконструкций», — заявил руководитель Идаского таможенного пункта Вирго Трейнбук.

По его словам, также многое зависит от количества товара, например, один флакон шампуня не привлечёт внимание властей, а два могут вызвать вопросы. То же самое касается предметов одежды. В любом случае таможня рекомендует проверять, что разрешено к провозу на границе, а что нет.

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