 

Мнение: Когда «все вместе навалимся»?

18.08.2023, 21:30, Разное
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Оказывается в Кремле прошел молодежный форум. И участников форума навестили лидеры сразу всех фракций Госдумы: Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Владимир Васильев и Алексей Нечаев.

Все пятеро поддержали СВО, размышляли, как побороть фейки и что делать с пустующей территорией России. Подробности — тут.

Меня очень впечатлил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, который, отвечая на вопрос, когда в стране прекратится отток населения из глубинки, бодро заявил, что за последние 10 лет отток из Сибири и Дальнего Востока сократился по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями.

И добавил: «Больше меня, например, волнует Центральная Россия, где действительно „тают“ наши небольшие поселки. Демографический вызов, как заселить Россию, как сделать так, чтобы людям было где работать, как зарабатывать, чем заниматься, это, наверное, самый большой вызов, который стоит перед страной. По-серьезному еще мы на него не начали еще отвечать. Я думаю, сейчас закончим специальную военную операцию — и на это все вместе навалимся».

Оптимистично, однако! Жаль, что Нечаев не обозначил сроки. Хотя бы приблизительно, когда «все вместе навалимся»?


Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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