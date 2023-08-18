Рупор кремлевской пропаганды: Думай, что постишь
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Роскомнадзор рассматривает проекты потенциального закона, который ограничит возможности публикаций в открытых источников материалов по атакам противника на территории РФ.
Под запрет потенциально попадут:
1. Публикация кадров работы ПВО (позиции, пуски ракет и т.д.)
2. Публикация кадров атаки (пролеты, попадания)
3. Публикация кадров повреждений после атаки
В качестве наказания за нарушения данных ограничений рассматриваются различные штрафы, а также реальные сроки в тюрьме. Принятие подобного закона можно ожидать уже осенью этого года (вместе с другими "новшествами" в вопросах контроля информационного пространства) после старта осенней сессии в Государственной Думе.
Спустя полтора года войны решились подкрутить гайки в вопросах военной цензуры.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет