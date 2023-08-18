Рупор кремлевской пропаганды: Думай, что постишь

Роскомнадзор рассматривает проекты потенциального закона, который ограничит возможности публикаций в открытых источников материалов по атакам противника на территории РФ.

Под запрет потенциально попадут:

1. Публикация кадров работы ПВО (позиции, пуски ракет и т.д.)

2. Публикация кадров атаки (пролеты, попадания)

3. Публикация кадров повреждений после атаки

В качестве наказания за нарушения данных ограничений рассматриваются различные штрафы, а также реальные сроки в тюрьме. Принятие подобного закона можно ожидать уже осенью этого года (вместе с другими "новшествами" в вопросах контроля информационного пространства) после старта осенней сессии в Государственной Думе.

Спустя полтора года войны решились подкрутить гайки в вопросах военной цензуры.

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