 

Рупор кремлевской пропаганды: Думай, что постишь

18.08.2023, 21:20, Разное
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Роскомнадзор рассматривает проекты потенциального закона, который ограничит возможности публикаций в открытых источников материалов по атакам противника на территории РФ.
Под запрет потенциально попадут:

1. Публикация кадров работы ПВО (позиции, пуски ракет и т.д.)
2. Публикация кадров атаки (пролеты, попадания)
3. Публикация кадров повреждений после атаки

В качестве наказания за нарушения данных ограничений рассматриваются различные штрафы, а также реальные сроки в тюрьме. Принятие подобного закона можно ожидать уже осенью этого года (вместе с другими "новшествами" в вопросах контроля информационного пространства) после старта осенней сессии в Государственной Думе.

Спустя полтора года войны решились подкрутить гайки в вопросах военной цензуры.

Источник: Colonel Cassad


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