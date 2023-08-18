 

“Она – его руки и глаза”: директор о чувствах 92-летнего Краско к молодой подруге

18.08.2023, 20:40, Новости дня
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Этим летом Иван Краско вновь попал в больницу. Состояние 92-летнего артиста ухудшилось настолько, что ему потребовалась операция. Также поступала информация о появившихся у актера галлюцинациях. Но ему все-таки стало лучше, поэтому он покинул стены больницы.

Как раньше, так и сейчас одиночество Краско скрашивает 28-летняя помощница Дарья Пашкова. Она и рассказала журналистам, что в настоящий момент с Иваном Ивановичем все хорошо. Девушка поблагодарила неравнодушных за беспокойство.

Об улучшении состояния артиста сообщил и его директор Вячеслав Смородинов. По его словам, сейчас Иван Иванович находится дома. Едва ли не единственное, что в данный момент его беспокоит, – скачки артериального давления. Но, к счастью, помощница все время рядом с актером.

“Она сейчас — его руки и глаза”, – рассказал Смородинов.

Также он дал понять, что Краско испытывает теплые чувства к молодой подруге. Мол, благодаря ей Иван Иванович “цветет и пахнет”. Также Вячеслав отметил: артисту всегда льстило то, что его окружают молодые представительницы прекрасного пола. “Он же всю жизнь посвящал женщинам”, – обратил внимание Смородинов.


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