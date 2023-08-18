 

Украина получит F-16, но только когда научатся их пилотировать

18.08.2023, 20:30, Новости дня
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США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине, после того, как украинские пилоты завершат обучение управлению истребителями, передаёт Reuters. Власти обеих стран получили письма с соответствующими гарантиями от госсекретаря США Энтони Блинкена.


AP

Соединённые Штаты дали согласие на передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине, как только будет завершено обучение украинских пилотов управлению истребителями, пишет Reuters.

Как напоминает новостное агентство, Копенгаген и Амстердам запросили у Вашингтона гарантии, что после окончания обучения украинских пилотов они смогут передать Киеву F-16. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправил своим коллегам в Дании и Нидерландах письма с гарантиями того, что Вашингтон ускорит утверждение запросов на передачу самолётов Киеву, как только обучение будет завершено.

«Я пишу это, чтобы от лица Соединённых Штатов выразить полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами», — сказано в письме Блинкена, копия которого попала в распоряжение Reuters.

По словам американского госсекретаря, одобрение запросов на поставку третьими странами позволит Украине «в полной мере воспользоваться новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение».

Коалиция из 11 стран должна была начать обучение украинских пилотов полётам на истребителях F-16 в августе. В июле исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что там надеются увидеть «результаты» обучения в начале 2024 года. Дания и Нидерланды возглавляют международные усилия по подготовке украинских пилотов, вспомогательного персонала для обслуживания самолётов и, в конечном счёте, предоставлению Украине возможности получить F-16 для использования в рамках конфликта с Россией.

Как напоминает Reuters, в мае президент США Джо Байден одобрил программы обучения украинских пилотов управлению самолётами F-16. Учебные центры должны были быть созданы в Дании и в Румынии.

В среду в эфире одного из украинских телеканалов спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что очевидно, что Киев не сможет получить истребители F-16 до конца 2023 года и не сможет использовать их предстоящей осенью и зимой.

При этом в частном порядке американские чиновники отмечают, что истребители F-16 не помогли бы Украине в нынешнем контрнаступлении и не изменят ситуацию, когда в всё же окажутся в распоряжении страны, учитывая российские системы ПВО.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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