Не хватает новобранцев для глупых и ненужных войн — в США задумались о возвращении призыва

На фоне опосредованной войны с Россией и угроз Китаю США, которые столкнулись с недобором новобранцев в вооружённые силы, задумались о возвращении военной службы по призыву, пишет обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу. По мнению автора, воинская повинность не станет решением для проблем американской армии, зато может подтолкнуть Вашингтон к очередной «непопулярной и глупой» войне.



AP

Вашингтон ведёт с Россией опосредованную войну расширенной версии, угрожает Китаю из-за Тайваня, мобилизует войска для противостояния Ирану и обещает использовать ядерное оружие для защиты Южной Кореи, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative.

Однако Пентагону, как отмечает автор, не удаётся набрать в армию достаточное количество мужчин и женщин. И так как вооружённым силам США не хватает личного состава, некоторые политики подумывают о некогда немыслимом — о возвращении военной службы по призыву.

Полвека назад Ричард Никсон отменил призыв и вывел последние боевые силы из Южного Вьетнама. Несмотря на тяжёлый старт, полностью добровольный набор обеспечил США вооружённые силы самого высокого качества, которые когда-либо были у Америки, пишет автор. Провал президента Джорджа Буша — младшего в Ираке подорвал народный энтузиазм в отношении службы в армии, из-за чего Пентагону стало труднее привлекать новобранцев, но по окончании конфликта число новобранцев восстановилось.

«Увы, растущие демографические и бюджетные проблемы сегодня, скорее всего, решить будет сложнее», — отмечает автор.

Относительно немногие 18-летние американцы годятся для воинской службы и заинтересованы в ней. Ожидается, что в этом году только Корпус морской пехоты достигнет своей цели по набору. И в сухопутных войсках, и в ВВС, вероятно, будет не хватать около 10 тыс. новобранцев, а в ВМС — 6 тыс.

Более того, многие американские военные, семьи которых являются основным источником для пополнения вооружённых сил США, всё реже рекомендуют своим детям поступать на воинскую службу. Такая неудовлетворённость связана со множеством причин, в том числе с низкой заработной платой и стрессом в семье. Ещё одна проблема — это «некомпетентные, глупые войны», говорится в материале.

Как поясняет автор: «Одно дело присоединиться к военным для борьбы с пресловутой Империей зла, которая, казалось, угрожала всему, что было важно. Но гибнуть ради захвата несуществующего ядерного оружия в Ираке, ради преображения сельской теократии в Центральной Азии или ради защиты кучки распущенных ближневосточных королевских особ? Или же играть роль няньки для европейцев, которые спустя почти восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны все ещё ведут себя беспомощно перед лицом Москвы?».

Кроме того, Бэндоу задаётся вопросом: «С чего бы любому здравомыслящему новобранцу — и это говорит человек, у которого служили отец, мать, дядя, шурин и племянник — желать подчиняться нынешнему политическому руководству?».

Одиозная Мадлен Олбрайт, напоминает автор, говорила от имени высокомерного, корыстного правящего класса Америки, когда спросила генерала Колина Пауэлла: «Какой смысл иметь эту превосходную армию, о которой вы постоянно твердите, если мы не можем её использовать?».

Для членов печально известной внешнеполитической верхушки США люди в военной форме — всего лишь «дешёвое средство для достижения имперских целей», отмечается в статье.

«Что если Вашингтон не сможет поддерживать численность добровольной армии на достаточно высоком уровне, чтобы доминировать на земном шаре? — задаётся вопросом Бэндоу. — Нелегко одновременно защищать хилых, но богатых европейцев, бороться с повстанцами и террористами в вечно нестабильной Африке, поддерживать свору недемократичных ближневосточных монархий против их народов, защищать богатых друзей в Азии и сдерживать националистический Китай».

Автор считает введение даже ограниченной воинской повинности «чрезвычайно плохой идеей». Это, по словам Бэндоу, было бы в высшей степени несправедливо по отношению к призванным, если учесть, что служить пойдут лишь несколько тысяч из 4 миллионов американцев, которым ежегодно исполняется 18 лет.

Принуждение будет способствовать уклонению от службы.

«Помните Дика «У меня были другие приоритеты» Чейни?» — напоминает автор о бывшем вице-президенте США, который так объяснял своё неучастие в войне во Вьетнаме.

Всё это, в свою очередь, потребует дорогостоящего правоприменительного режима, что весьма экстравагантно. И поскольку призыв на военную службу удовлетворит любые неудовлетворённые потребности вооружённых сил, то у них возникнет соблазн раздуть свои требования и уделять меньше усилий для достижения целей набора.

Кроме того, переход к воинской повинности чересчур облегчил бы войну. В частности, она позволила бы властям США быстро увеличивать численность личного состава, чтобы вести очередную «непопулярную и глупую войну», как во Вьетнаме или, совсем недавно, в Ираке и Афганистане.

По мнению автора, лучший способ решить проблему нехватки персонала — сократить количество требуемых кадров.

Во-первых, политики как в исполнительной, так и в законодательной ветвях власти должны отказаться от стремления к первенству и переложить бремя на другие государства, а не делить его с ними.

В качестве примера Бэндоу приводит европейские страны: «Европа богаче и имеет гораздо большее население, чем Россия. Континент должен взять на себя собственную защиту».

Во-вторых, Вашингтону следует адаптировать структуру своих вооружённых сил к меняющейся геополитике.



«Вероятность участия США в масштабной наземной войне в Азии или Европе ничтожно мала — по крайней мере, начинать наземную кампанию против Китая или РФ было бы идиотизмом и даже преступлением. Подлинные оборонные ресурсы должны быть сосредоточены на морской и воздушной мощи, которая требует меньше человеческих ресурсов», — подчёркивается в статье.

В-третьих, американский народ должен решить, сколько он готов потратить и чем готов рисковать для достижения предполагаемых внешнеполитических целей. В основе решений Вашингтона должны лежать интересы американцев, считает автор.

«Что бы Вашингтон ни пытался сделать на международном уровне, ему нужны лидеры, «которые могут сформулировать наши цели как для американского народа, так и для вооружённых сил». Не менее важно, чтобы эти цели были легитимными. Втягивать своих соотечественников в ненужную войну плохо. Принуждать своих соотечественников воевать в ненужной войне непростительно. Призыв на военную службу — это не решение для проблем, стоящих перед добровольческими вооружёнными силами страны», — подытоживает свою статью для The American Conservative Дуг Бэндоу.

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