Мнение: Падение торговли США с Китаем, мелкое пакостничество США и возможна ли единая валюта БРИКС

1. Мечта Дональда Трампа исполнилась. Нет, сделать Америку снова великой не получилось, речь о другой мечте. Получилось заметно снизить значение торговли США и Китаем, растущие масштабы которой крайне беспокоили как американских промышленников, боящихся конкуренции, так и ястребов-геополитиков, опасавшихся, что экономическая зависимость США от КНР перерастёт в политическую. В конце президентства Барака Обамы и в президентство Трампа Китай был крупнейшим торговым партнёром США. Трампу тогда удалось лишь временно, на один 2019 год, столкнуть Китай с внешнеторгового пьедестала, путём интенсивной торговой войны, введения пошлин и ограничений против КНР. Затем в 2020-2021 годах позиции Китая восстановились. Однако в последние два года, в 2022 и 2023 на графике видно резкое и устойчивое падение. Канада и Мексика, доля которых в торговле с США выше 15%, с запасом обошли Китай, доля которого опустилась почти до 10% (ссылка).



То, чего антикитайские круги в США не смогли достичь с помощью торговой войны, удалось достичь с помощью санкций и прокси-войны НАТО против России. Китаю наглядно было показано, каково будет вероятное развитие событий вокруг Тайваня, а также что будет с китайскими капиталами и собственностью на Западе в случае начала горячей фазы тайваньского конфликта.

Заинтересованность Китая в торговле с США и другими западными странами заметно упала, не говоря уже об инвестициях. Репутация стран НАТО как надёжных и адекватных партнёров безнадёжно подорвана. Китайцам теперь выгоднее расширять сотрудничество с Россией и странами БРИКС, вкладываться в Африку, развивать собственный внутренний рынок – всё что угодно лучше, чем поддерживать своим дешёвым экспортом и инвестициями экономику вероятного противника.

Есть, впрочем, у этой победы два маленьких нюанса. Первый — товары, идущие из Мексики, Канады и прочих стран, также сильно зависят от Китая, как минимум от китайских комплектующих. Второй — если завтра торговля между США и Китаем встанет, Китаю испытает серьёзную боль, а экономика США ляжет в нокаут. Пока что зависимость США от Китая критическая, без импорта из Китая экономика США работать не сможет.

2. Американцы не дают виз нашим дипломатам и делегатам на международные мероприятия, как обычно (ссылка):



Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США используют свое председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) и статус принимающей стороны для дискриминации участия РФ в работе форума и политизации дискуссий. Слова Антонова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, Соединенные Штаты отказывают в выдаче виз российским представителям и создают препятствия для подключения к мероприятиям по видеосвязи. «Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств», — указал посол.

Также Антонов отметил «абсолютную неприемлемость действий Вашингтона» как текущего председателя авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума.

Ситуация некрасивая: по сути, это очередное нарушение международного договора со стороны США. США вредят и нам, и себе. Себе вредят сильнее: порча дипломатической репутации имеет долгосрочные негативные последствия. Более конкретно, каждый подобный инцидент снижает ценность американских обещаний.

3. Автор аббревиатуры БРИКС выразил сомнение в том, что когда-либо будет создана единая валюта БРИКС (ссылка):

Идея создания единой валюты развивающихся стран БРИКС, куда помимо России входят Бразилия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика, является смехотворной, так как для этого придется отдельно создавать Центральный банк, что также следует считать труднореализуемой задачей, заявил в интервью Financial Times экономист Джим О’Нил, введший в оборот аббревиатуру организации в 2001 году.

Ближайший саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в ЮАР. Одними из главных тем переговоров станет возможное расширение состава стран-участниц организации и создание общей валюты объединения. Последняя мера рассматривается в качестве варианта дедолларизации мировой экономики. Одним из главных сторонников подобной стратегии является президент Бразилии Лула да Силва, который ранее неоднократно призывал снизить долю американской валюты в межгосударственных расчетах.

Однако О’Нил усомнился в способностях БРИКС перейти от слов к делу. «Страны БРИКС никогда ничего не добились с тех пор, как впервые начали встречаться. (…) Они собираются создать центральный банк БРИКС? Как бы вы это сделали?» — поинтересовался британский экономист.

Единую валюту и вправду сложно создать, так как по факту единой валютой БРИКС должен быть юань, а это не нравится другим участникам БРИКС, особенно Индии. Однако замена доллара во взаимной торговле между странами БРИКС вовсю идёт. Даже если официально никакой единой валюты не будет, или единая валюта будет декоративной, доллару это не поможет.

Что касается английского профессора, придумавшего аббревиатуру БРИКС, то это обычный пособник США, его мнение можно не принимать в расчёт. Понятно, что барон сочится скепсисом на публику — было бы странно, если бы он проявлял оптимизм.