Рупор кремлевской пропаганды: По медали

Коротко по медали Константинова Симонова. Вчера немного криво снял (я не большой спец по профессиональному фотографированию – снимаю обычно как придется).

Это ведомственная медаль от МО РФ за информационную работу в ходе СВО. Приказ подписан Шойгу, вручал зам.министра обороны.

Учреждена относительно недавно, в мае 2021 года. Вручается сотрудникам ДИМКа (структура генерала Конашенкова) и журналистам/военкорам за работу и успехи в вопросах информационного обеспечения вооруженных сил.

Каких-то особых привилегий от нее нет. Государство просто отмечает проделанную работу.

Никогда не думал, что получу нечто подобное, при этом никто заранее не предупреждал – ближе к концу конференции по информационно-психологической войне сообщили, что надо после окончания мероприятия пройти в соседний зал, но не сказали зачем. Там по очереди вызывали и вручали медали в присутствии настоящих героев-разведчиков (парням еще раз крепко жму руку, тем более тоже читатели канала).

С учетом предыдущей медали за гуманитарную работу, можно сказать семейный гештальт закрыт. Здоровье в армию попасть не позволило, но кривая дорожка копирайта окольными путями вывела на околовоенную деятельность, позволив продолжить семейные традиции.

По самой конференции.

1. По сравнению с прошлогодней был очевидный прогресс. Несколько выступлений были весьма недурны. Как обычно (когда нет Шойгу), мероприятие вел Цаликов, а модератором был Ильницкий (советник Шойгу).

2. Наиболее остро и злободневно выступил Соловьев. Многие из вопросов, которые в ЖЖ и Телеграме всплывают в комметариях поднимались. Еще приглянулись выступления Фадеева, Хазина, Федоровича. Фадеев прямым текстом говорил о необходимости мобилизации общества и государства, росте военных расходов и необходимости готовности к длительной войне. Вещи с моей точки зрения банальные, но изложены были грамотно.

3. Поднималась тема контроля блогеров и гуманитарки. МО РФ поддерживает эти движения. Осенью думаю в Думе это начнет всплывать в виде проектов закона – поднимаются вопрос деанонимизации блогеров, постановка их на фин.мониторинг и введение некоего регулирования. Тему озвучивала Шафран.

4. В большинстве выступлений сквозило понимание, что при длительном конфликте с США и Западом, вопросы идеологии и информационной безопасности общества будут иметь приоритетное и долгосрочное значение. Все во многом упирается в отсутствие идеологии в стране, поэтому много было разговоров про национальню мечту, русскую идею и т.д. Необходимость некоего идеологического конструкта многими осознается. Но между осознанием такой необходимости и созданием такого конструкта – огромный путь.

5. Много затрагивалась тема "ментальной войны" в рамках концепции Ильницкого. На Западе при НАТО существуют аналогичные исследования, только у них это называется не "ментальная", а "когнитивная война". Как верно отметили ряд выступающих у нас многие доктрины, носят сугубо оборонительный характер, а в обороне войны выигрывать проблематично. Необходим переход к наступательному подходу, в том числе и в информационно-психологический и когнитивных операциях. Все это обычно упирается в отсутствие внятного образа, который бы Россия транслировала в мир. Легко можно объяснить прочим чего Россия и на этом тоже набирать сторонников. За что Россия – объяснить сложнее и внутри страны и тем более вовне, что сковывает наши возможности.

6. В целом, мероприятие как обычно интересное, особенно если смотреть в рамках ежегодной динамики, что позволяет оценить эволюцию тенденций оценки реальности в отечественной экспертной среде. Многие вещи, о которых в 2016-2017 году не говорили, сейчас стали новой нормой. Стоит также отметить, что вскольз промелькнула тема о необходимости разобраться с вопросом Катыни и прекращением шельмования Сталина. Это также маркерные штришки.

7. После выставки свозили на выставку трофеев. Фото выложу отдельно. Туда пускали в составе организованных групп. Выставка хорошая в сравнение с прошлогодней. Экспонатов стало действительно много и со временем из нее вырастет просто отличная экспозиция по войне на Украине. Техника была выставлена рядом с ангаром, где все добро было красиво расставлено. В некоторые машины можно было залезть. Залез в MaxxPro и "Хаски", посмотрел французский драндулет AMX-10RC и свеженькую шведскую CV90 (у нее в башне так и застрял кусок боеприпаса, который пробил ее в лоб (будете смотреть, обратите внимание на дырку рядом с маской орудия), ну и само собой кучу других МРАПов и ББМ, включая южноафриканскую "Мамбу". Есть еще прошлогодние "три топора", полноразмерный "Байрактар" и даже один из сбитых в Крыму китайских "Мугин-5". Обломки сбитых "Шторм Шэдоу" тоже уже есть. В общем, желаю создателям к следующему году вырасти раза так в 2. Ну и "Лео" с "Брэдлей" там конечно же не помешали бы. В целом, выставка нужная и правильная – необходима широкая популяризация результатов боевой работы ВС РФ. Ну и подумать о выставлении трофейной техники напротив посольств спонсоров нацистского режима в Киеве.

8. По самой выставке – главное впечатление – дохрена китайцев стало. Кратно. Помимо основного стенда, куча представительств разных китайских компаний предлагали на продажу дроны, тепловизоры, ПНВ, средства РЭБ, бомбосбросы, дальномеры, радиостанции, бронежилеты, такмед и т.д. и т.п. Также интересные стенды были у Ирана, Индии и Белоруссии.

Из наших новинок на выставке можно посмотреть свеженькую "Мальву" + средства РЭБ. Также различные варианты бронирования для легкой бронетехники и грузовиков. Есть например штатный грузовик под пушку С-60, различные тачанки и даже "Тигр" уродец в стиле шахид-мобиля, который как будто приехал из Мосула-2017. На выставке есть как минимум 3 "Арматы" (одна в накидке), разные "Курганцы", "Вена", переделки БМП и т.п. В общем, есть чего посмотреть. С 18 августа выставка работает в открытом режиме. Как минимум разок туда съездить можно. На более полное изучение уйдет дня 2 – она реально большая. Ну и стоит еще отметить, что глядя на толпы иностранцев, которые там шастают, смешно воспринимать какие-то всхрюки про "международную изоляцию".

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