Врач Беляева назвала нежелательные комбинации продуктов

В интервью, предоставленном врачем Марией Беляевой, раскрывается информация о неверных комбинациях пищевых продуктов, которые следует избегать. Медицинский специалист подчеркивает, что определенные сочетания могут оказывать негативное воздействие на пищеварительную систему.

Важно избегать одновременного употребления продуктов, содержащих белки и крахмал. В эту категорию входят, например, рыба или мясо в сочетании с картофелем. По словам Марии Беляевой, такие продукты требуют разной степени переваривания, так как белки расщепляются медленно, в то время как крахмал переваривается быстро. Такое несоответствие может вызвать излишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Специалист также обращает внимание на то, что белковая пища не сочетается с простыми углеводами, такими как крахмал и сахар. Мария Беляева советует избегать комбинирования белковой пищи с сладкими фруктами или продуктами, богатыми сахаром. Кроме того, она подчеркивает, что не стоит объединять продукты, содержащие разные виды белков, в одном приеме пищи. Вместо этого наилучшим образом белковую пищу можно сочетать с овощами.

Важным исключением является молоко, богатое белком. Этот продукт следует потреблять отдельно от другой пищи, так как его усвоение имеет свои особенности.