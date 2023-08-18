На Луне на месте «высадки» Нила Армстронга нашли режиссёрский стул и визитку Кубрика
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Российский
аппарат «Луна-25» отправил на Землю фотографии места якобы высадки
американского астронавта Нила Армстронга поверхность спутника Земли. Там
обнаружилось безхозное режиссёрское кресло и визитка голливудского продюсера и режиссёра
Стэнли Кубрика.
Специалист Центра
управления полётами Владислав Чередниченко уверен, что находка
подтверждает теорию о том, что полёт американцев на Луну был сфальсифицирован. Находки чётко показывают не только то, что «высадку» снимали в
Голливуде, но и позволяют определить конкретный павильон по инвентарному номеру
стула. В ближайшее время Россия представит найденные доказательства в ООН и
потребует от Генассамблеи лишить США первенства в освоении Луны, поскольку фейковый
характер высадки миссии Армстронга больше не может подвергаться сомнению.
«Фальшивку лепили наспех, и не удосужились даже прибрать съёмочную площадку, –
говорит Чередниченко. – Всего в 25 метрах от следов Армстронга на Луне валяются
пачки из-под чипсов, бутылки от пепси-колы, использованные презервативы и так
далее. Американцы не только обманули весь мир, но и нагадили, как нерадивые
туристы. Мы будем привлекать их за это к ответу. Мы общественность растревожим, мы их просветим».
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