На Луне на месте «высадки» Нила Армстронга нашли режиссёрский стул и визитку Кубрика

Российский

аппарат «Луна-25» отправил на Землю фотографии места якобы высадки

американского астронавта Нила Армстронга поверхность спутника Земли. Там

обнаружилось безхозное режиссёрское кресло и визитка голливудского продюсера и режиссёра

Стэнли Кубрика.

Специалист Центра

управления полётами Владислав Чередниченко уверен, что находка

подтверждает теорию о том, что полёт американцев на Луну был сфальсифицирован. Находки чётко показывают не только то, что «высадку» снимали в

Голливуде, но и позволяют определить конкретный павильон по инвентарному номеру

стула. В ближайшее время Россия представит найденные доказательства в ООН и

потребует от Генассамблеи лишить США первенства в освоении Луны, поскольку фейковый

характер высадки миссии Армстронга больше не может подвергаться сомнению.

«Фальшивку лепили наспех, и не удосужились даже прибрать съёмочную площадку, –

говорит Чередниченко. – Всего в 25 метрах от следов Армстронга на Луне валяются

пачки из-под чипсов, бутылки от пепси-колы, использованные презервативы и так

далее. Американцы не только обманули весь мир, но и нагадили, как нерадивые

туристы. Мы будем привлекать их за это к ответу. Мы общественность растревожим, мы их просветим».

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