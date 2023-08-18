 

На Луне на месте «высадки» Нила Армстронга нашли режиссёрский стул и визитку Кубрика

18.08.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский
аппарат «Луна-25» отправил на Землю фотографии места якобы высадки
американского астронавта Нила Армстронга поверхность спутника Земли. Там
обнаружилось безхозное режиссёрское кресло и визитка голливудского продюсера и режиссёра
Стэнли Кубрика.

Специалист Центра
управления полётами Владислав Чередниченко уверен, что находка
подтверждает теорию о том, что полёт американцев на Луну был сфальсифицирован. Находки чётко показывают не только то, что «высадку» снимали в
Голливуде, но и позволяют определить конкретный павильон по инвентарному номеру
стула. В ближайшее время Россия представит найденные доказательства в ООН и
потребует от Генассамблеи лишить США первенства в освоении Луны, поскольку фейковый
характер высадки миссии Армстронга больше не может подвергаться сомнению.

«Фальшивку лепили наспех, и не удосужились даже прибрать съёмочную площадку, –
говорит Чередниченко. – Всего в 25 метрах от следов Армстронга на Луне валяются
пачки из-под чипсов, бутылки от пепси-колы, использованные презервативы и так
далее. Американцы не только обманули весь мир, но и нагадили, как нерадивые
туристы. Мы будем привлекать их за это к ответу. Мы общественность растревожим, мы их просветим».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Иран, который мы потеряли

18.08 / Эксперт Ковылкина рассказала о влиянии белка на здоровье и иммунитет

18.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Сахаровский центр все

18.08 / Мнение: О расчехлении украинской «чемпионки» Харлан… Так это всё правда?

18.08 / В моде надёжность: возобновляется производство классических троллейбусов ЗиУ

18.08 / “Хотелось помыться” – Бортич стала жертвой домогательства

18.08 / Спала с помощником и просила снимать обнаженной – подробности развода Бритни Спирс

18.08 / Эксперты рассказали об эффективности грейпфрутовой диеты

18.08 / “Держись!” – явившийся в больницу Малахов показал изувеченную Ладу Дэнс

18.08 / Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика