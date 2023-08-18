 

На уехавшую из России Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в Москве

18.08.2023, 19:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Телеграм-канал SHOT рассказал о некоем Рубене Худавердяне, который решил завладеть находящейся в Москве недвижимостью Ингеборги Дапкунайте (актриса в прошлом году переехала в Брюссель). Мужчина, о котором пока ничего неизвестно, подал иск, который осенью начнет рассматривать Пресненский суд.

Журналисты выяснили, что артистка владеет “трешкой” в Пресненском районе Москвы. Стоимость этой недвижимости составляет примерно 100 миллионов рублей. Кроме того, Ингеборга проживала в роскошном доме, находящемся в элитном поселке на Новорижском шоссе. Также во владении актрисы – половина доли в компании по оказанию допобразовательных услуг. Вторая половина доли принадлежит бывшему мужу Допкунайте – Дмитрию Ямпольскому.

Напомним, Ингеборга покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Переехав в Брюссель, артистка не раз позволяла себе антироссийские высказывания. Она пожалела, что не уехала из РФ раньше, в чем публично призналась.

Ранее в Сети обсудили появление Ингеборги Дапкунайте в компании других уехавших из России артистов. “Как с похмелья вид у всех”, – обратили внимание комментаторы. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Reuters – украинцы получат F-16, но только когда научатся их пилотировать

18.08 / American Conservative – не хватает новобранцев для глупых и ненужных войн — в США задумались о возвращении призыва

18.08 / Орлова шокировала народ кадрами с пятимесячной дочерью: Фу, языком прямо в рот!

18.08 / ERR – пострадают меньшинства — эксперты ООН обеспокоены переводом образования в Эстонии на государственный язык

18.08 / WP – разведка США не верит в успех украинского контрнаступления

18.08 / В Новороссийске вспыхнул пожар на территории 1300 кв. метров

18.08 / Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

18.08 / Кандидат в президенты США – Вашингтон сам сближает Россию и Китай — и создаёт для себя страшную угрозу

18.08 / В Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину

18.08 / Российский спортсмен пробежал 25 километров по перевалу Дятлова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика