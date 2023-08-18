Орлова шокировала народ кадрами с пятимесячной дочерью: Фу, языком прямо в рот!

В феврале этого года Ольга Орлова родила дочь от бизнесмена Валерия, за которого в 2021-м вышла замуж. Телезвезда, которая 20 лет растила одного сына, давно мечтала о втором ребенке, поэтому сейчас она не перестает публиковать в Сети кадры со своим чадо. Поклонники искренне рады за бывшую солистку группы “Блестящие”, однако не перестают читать ей нравоучения о том, как правильно растить дочь и ухаживать за ней.

Дело в том, что в доме Орловой несколько собак, которых она не отгоняет от маленького ребенка. Напротив, Ольга позволяет питомцам находиться в непосредственной близости с дочерью. Подписчики бьют тревогу. Дескать, не подпускайте животных к ребенку, если не хотите, чтобы появились у него различные болезни.

Ольга Орлова не раз давала понять, что ей безразличны советы посторонних людей. Но интернет-пользователи, увидев недавнее видео с маленькой дочерью Ольги и собаками, продолжают атаковывать телезвезду. “Фу, языком прямо в рот ребенку, собака лижет им свой зад!”, “А если она дернет собаку неосознанно и больно? Собака на инстинкте укусит, вцепится в лицо!”, – кричат шокированные комментаторы.