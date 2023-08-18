 

ERR – пострадают меньшинства — эксперты ООН обеспокоены переводом образования в Эстонии на государственный язык

18.08.2023, 19:15, Новости дня
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Эксперты ООН по правам человека выразили серьёзную озабоченность в связи с принятым в Эстонии законом, создающим основу и условия для перехода на эстоноязычное образование. Как передаёт ERR, по их мнению, закон вводит ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования.


AP

Трое экспертов ООН по правам человека выразили серьёзную озабоченность в связи с принятым в Эстонии в декабре прошлого года законом, создающим основу и условия для перехода на эстоноязычное образование. Как передаёт ERR, по их мнению, закон вводит ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования.

«Недавние законодательные поправки, как представляется, серьёзно ограничивают образование на языках национальных меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, включая те, которые работают на языке меньшинств или двуязычные учреждения», — заявили эксперты.

Эксперты ООН считают, что законодательство разрешает «изучение языка и культуры» детям из числа меньшинств, чей родной язык не является эстонским, только при определённых условиях, в рамках этих конкретных занятий и в течение короткого периода времени.

«Другими словами, язык меньшинств фактически упразднен как средство обучения», — говорят эксперты.

Особую обеспокоенность они выразили по поводу того, как новые положения могут затронуть представителей русскоязычного меньшинства, составляющих значительную часть населения страны. 

«Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьёзно ограничивает обучение на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — заявили эксперты.

На сайте ООН отмечается, что эксперты связались с правительством Эстонии по этим вопросам. Там же опубликованы фамилии экспертов и отмечено, что они работают на общественных началах, не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу.

Как напоминает портал, принятый парламентом закон предусматривает переход на эстоноязычное образование с 2024 года. Первыми на эстоноязычное обучение, согласно проекту, перейдут детские сады, а также первые и четвёртые классы основной школы. Переход двенадцатых классов должен быть обеспечен к 2032 году.

Согласно утверждённому плану действий, с 2024 года кружки по интересам при общеобразовательных школах, а также внеклассная деятельность также должны будут проводиться на эстонском языке. Под исключение попадают частные школы, где обучение на русском языке может продолжаться и после 2024 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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