Эксперт Ковылкина рассказала о влиянии белка на здоровье и иммунитет

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18.08.2023, 18:27, Разное
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Недостаток белка негативно влияет на иммунитет и общее здоровье, предупреждает специалист по питанию Оксана Ковылкина. Она рекомендует россиянам следить за своим белковым рационом, который играет важную роль в поддержании жидкостного баланса и предотвращении отечности.

Дефицит белка может вызвать разнообразные проблемы, такие как потеря волос и зубов, дерматит, утрата мышечной массы и пищеварительные нарушения. Специалистка предупреждает, что у детей недостаток белка может замедлить физическое и умственное развитие и повлиять на центральную нервную систему.

Чтобы избежать недостатка важного макроэлемента, Ковылкина советует включать в рацион ежедневно как животный, так и растительный белок. Важно понимать, что организм не может синтезировать белок самостоятельно, поэтому необходимо постоянно обеспечивать его извне.

“Согласно исследованиям, организму ежедневно требуется 0,8 г белка на 1 кг массы тела”, поделилась нутрициолог. Мясо считается одним из лучших источников белка, особенно ценно красное мясо, которое обеспечивает организм железом, слабо усваиваемым из растительных продуктов.

Животные белки содержат все необходимые аминокислоты и присутствуют в мясе, молочных продуктах, яйцах, рыбе и морепродуктах. Однако не следует забывать о растительных источниках белка. Ковылкина рекомендует включать в рацион тофу, фасоль, другие бобовые, гречку, геркулес и определенные виды орехов.


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