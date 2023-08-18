Кандидат в президенты США – Вашингтон сам сближает Россию и Китай — и создаёт для себя страшную угрозу

В интервью Такеру Карлсону республиканец Вивек Рамасвами резко осудил внешнюю политику США: он уверен, что «своими действиями на Украине США сближают Россию и Китай, тем самым создавая для себя большую военную угрозу». Кандидат в президенты также напомнил об обязательстве США от 1990 года, про которое все забыли: НАТО обещало «ни на дюйм не двигаться на восток» за пределы Германии.

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США от республиканской партии: Дело в том, что я не ограничен в том, что могу говорить, и это позволяет мне сказать правду, которую признают многие люди в этой стране, а именно: у нас нет никаких заметных национальных интересов на Украине. Правда заключается в том, что, как бы мы ни восхваляли и ни обсуждали Будапештский меморандум 1994 года, автором которого были США, (и, как вы знаете, Великобритания и РФ с Украиной также принимали в нём участие), я считаю, что мы более чем выполнили свои обязательства. Но ни слова не слышно об обязательстве, данном Джеймсом Бейкером в 1990 году, — обязательстве НАТО «ни на дюйм не расширяться на восток» за пределы Германии. Это почему-то никто не обсуждает.

И реальность, с которой мы сталкиваемся, такова: вооружая Украину, мы ещё больше укрепляем союз РФ и Китая, ещё больше усиливаем то, что, по моему мнению, является самой большой военной угрозой, с которой Соединённые Штаты, безусловно, могут столкнуться со времён Второй мировой войны. Можно даже сказать, вообще когда-либо сталкивались, если подумать, к чему это может привести. Ведь именно мы ответственны за создание военного союза Россия-Китай. Поэтому одним из моих преимуществ является то, что я… Некоторые люди говорят: «ну, у вас нет опыта ведения внешней политики». На что я отвечаю: да, у меня нет опыта внешней политики. И это может быть преимуществом для того, чтобы выдвинуть рационального американца…

Получается, не вы несёте ответственность за войну в Ираке? Это плохо…

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Действительно. Ну, думаю, можно поспорить, плохо это или нет. Но если вы попадаете в аварию, вы же не передаёте ключи от машины тому, кто её сломал. И поэтому я думаю, что мы находимся на пути к тому, чтобы Украина превратилась в новый Ирак или Вьетнам. Только на этот раз, мне кажется, всё может быть гораздо хуже, поскольку речь идет о ядерном оружии.

Помимо союза с Китаем, о котором сейчас идёт речь, экономика (Тайвань. — ИноТВ), от которой зависит наша современная жизнь, тоже под вопросом. Ирония заключается в том, я полагаю, что многие люди сегодня считают, будто мировые лидеры принимают решения по аналогии. То есть Си Цзиньпин скажет: «Ну, раз Владимир Путин получил кусок Украины, которого у него не было, значит, по аналогии, и ко мне отнесутся более благосклонно, если я пойду на Тайвань и отхвачу себе кусок Тайваня». Я не думаю, что автократы или любые мировые лидеры должны или, скорее, уже сейчас принимают решения именно таким образом. Напротив, мне кажется, скорее всего выйдет так, что мы поставим Си Цзиньпина в более выгодное положение для захвата Тайваня, потому что он знает, что РФ на его стороне, ведь они находятся в прочном союзе.

Дата выхода в эфир 18 августа 2023 года.

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