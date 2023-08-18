Мнение: О расчехлении украинской «чемпионки» Харлан… Так это всё правда?

Новые события заставили вспомнить про украинскую саблистку Ольгу Харлан. Ту самую, которая в нарушение действующих правил отказалась завершить рукопожатием бой с российской спортсменкой Анной Смирновой, выступавшей в «нейтральном» статусе. И которая получив за этот проступок заслуженную «чёрную карточку» закатила сначала истерику, а затем и скандал на весь мир, выскандалив себе таким способом индивидуальную квоту на Олимпийские игры 2024 года в Париже. После чего уже вся #Украина отмечала эту некрасивую историю как великую победу.

Даже спецмарку Укрпочта выпустила. В «победной серии» с атакой на Крымский мост и высадкой вооружённого десанта на опустевший остров Змеиный.

А теперь тот скандал заиграл новыми красками после того, как Ольга Харлан…

… полностью «расчехлилась», сделав откровенное и шокирующее признание, что укладывается в пятничную рубрику #пробаб.

Но сначала — о событиях на ЧМ по фехтованию.

27 июля 32-летняя фехтовальщица Ольга Харлан, победив 22-летнюю россиянку Анну Смирнову, только-только перешедшую из молодёжной лиги во взрослую, отказалась по завершении поединка пожимать сопернице руку, хотя такой ритуал прямо предусмотрен регламентом FIE. Согласно которому отказ от рукопожатия является грубым нарушением правил боя и влечёт за собой «чёрную карточку». Но несмотря на то, что в документах всё прописано вполне однозначно, россиянке, которая выступала в нейтральном статусе, пришлось от 45 до 50 минут ждать решения судей, позволяющего ей покинуть поле боя: как поясняют спортивные эксперты, в противном случае ей поражение было бы засчитано «автоматом», несмотря на уход украинской спортсменки, как за точно такое же нарушение правил. «Анна Смирнова повела себя правильно и чётко. Было бы досадно, если бы ей еще “чёрную карточку” дали. Там же не будут вести расследование, кто хотел пожать руку или не хотел. Смирнова до конца стояла на дорожке, несмотря на то, что проиграла, она хотела завершить свой бой по действующим правилам», – прокомментировал этот момент чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко.

В итоге, после протеста россиянки, Международная федерация фехтования всё же отстранила Ольгу Харлан от индивидуальных соревнований, и её следующая соперница автоматически прошла в следующий раунд состязаний. Вся #Украина моментально встала на дыбы. В адрес россиянки посыпались оскорбления и угрозы. Её почту взломали и найденное архивное фото с братом-срочником моментально распространили как «доказательство» поддержки российских военных. Хотя, по некоторым данным, снимок был сделан ещё до начала прошлогодних событий. Неизвестные авторы всласть поиздевались над страницей FIE в Википедии. А украинский министр иностранных дел Дмитро Кулеба назвал законный и обоснованный протест российской спортсменки «грязной провокацией».

И оказалось теперь, что он не сильно-то и соврал, вопреки обыкновению. Правда, есть «нюанс».

Ольга Харлан после чемпионата бросилась монетизировать свою «победу» и пропагандировать войну. Она стала участвовать в мероприятиях с украинскими военными, выступая символом «непреклонной силы духа». Она сфотографировалась с главкомом ВСУ Валерием Залужным, вызвав шквал воинственных комментариев и… молчание спортивных функционеров: напомню, Анну Смирнову затравили за давнее фото с братом, проходившим когда-то срочную службу в ВС РФ, а тот же Дмитро Кулеба облыжно назвал этот снимок «поддержкой российской военной операции». И, наконец, призналась в том, что… работает на или даже в СБУ.

Что заставляет по-новому взглянуть на тот, уже полузабытый скандал на ЧМ-2023, про который многие, а не только украинский министр говорили, мол, «провокация».

Действительно ведь — провокация. Со стороны Службы безопасности Украины.

И, значит, всё это — от и до — было СБУшной «спецоперацией», осуществлённой вопреки всем Олимпийским хартиям и прочим спортивным принципам?

Но МОК ведь этого снова «не заметит»?

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