 

В моде надёжность: возобновляется производство классических троллейбусов ЗиУ

18.08.2023, 17:33, Разное
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Энгельсский завод электротранспорта (ЭЗЭТ) заявил о возобновлении производства троллейбусов ЗиУ-682 модификаций Г-016.04 и Г-016.05.

Решение было принято единогласно на заседании совета директоров предприятия при участии инвесторов.

Эта модель, появившаяся «в металле» ещё в 1966 году и серийно производившаяся с 1972 года, считается самым массовым троллейбусом в мире. Среди её неоспоримых плюсов: простота конструкции, лёгкость ремонта, достаточно прочный кузов, неприхотливость к условиям эксплуатации и качеству обслуживания.

– Эти троллейбусы до сих пор работают во многих городах России. Буду честен: предприятия электротранспорта вынуждены, простите, насиловать отслужившие своё экземпляры, потому что с новой техникой всё равно не разберутся вечно пьяные слесаря, – пояснил замдиректора ЭЗЕТ. – Вы пробовали приварить пластиковую маску к металлическим кронштейнам? А они пробовали, и даже жалобу нам на завод прислали. Поэтому производство классической модели будем постепенно восстанавливать, это в интересах всех сторон.

ЭЗЭТ был основан в 2020 году на базе обанкротившейся «Тролзы» – наследника Завода имени Урицкого (ЗИУ).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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