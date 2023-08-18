 

“Хотелось помыться” – Бортич стала жертвой домогательства

18.08.2023, 17:00, Разное
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В своем телеграм-канале звезда российского кино Александра Бортич несколько историй, которые с ней случились этим летом. По словам актрисы, она несколько раз подверглась домогательствам со стороны незнакомых мужчин прямо на улице.

Поклонники Бортич узнали, что во время съемки на оживленной местности мимо актрисы прошел молодой человек, который успел сообщить ей, что занимается самоудовлетворением, глядя на ее фотографии. “Хотелось помыться”, – призналась Александра.

В другой раз иной прохожий после неудачной попытки попросить сигарету у некурящей Бортич поинтересовался, согласится ли она заняться с ним оральным сексом. Разумеется, сказано это было крайне неприлично. Александра написала, что ей было очень противно в тот момент.

“Как могут люди, мужчины, особенно взрослые, изрекать такое”, – задалась вопросом 28-летняя артистка.

Александра Бортич обратила внимание и на похабные комментарии, которые оставляют под ее публикациями мужчины, преимущественно, женатые и с детьми. Звезда фильма “Я худею” гадает, почему представители сильного пола позволяют себе подобное, и пока не может найти ответ.


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