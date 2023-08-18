 

Спала с помощником и просила снимать обнаженной – подробности развода Бритни Спирс

18.08.2023, 16:20, Разное
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Будет ли когда-нибудь Бритни Спирс жить спокойно? Вопрос, конечно, риторический. Только-только вырвавшаяся из-под опеки отца певица год назад заключила брак с Сэмом Асгари, с которым до этого встречалась около шести лет. Многие тогда подозревали, что парень не до конца честен с Бритни, более того, такой красавчик просто не может быть порядочным.

Кажется, это оказалось правдой. Теперь Сэм Асгари подает на развод, обвиняя жену в изменах. Он заявил, якобы супруга изменяла ему с помощником по дому, а также требовала мужчину из персонала фотографировать ее в обнаженном виде.

Кроме того, Сэм Асгари требует пересмотреть брачный договор. По документам мужчина не может претендовать на деньги своей знаменитой жены в случае развода. Однако, судя по всему, это его не устраивает.

Бритни Спирс пока никак не прокомментировала ситуацию, а вот Сэм Асгари в личном блоге оставил послание. По его словам, после шести лет любви они с Бритни решили пойти разными дорогами.

“Мы сохраним любовь и уважение, которое испытываем друг к другу, и я всегда желаю ей всего наилучшего. Бывают неудачи”, – написал накаченный красавчик.


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