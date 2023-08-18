Эксперты рассказали об эффективности грейпфрутовой диеты

Созданная в 1930-х годах грейпфрутовая диета, также известная как “голливудская диета”, олицетворяет стремление к “быстрой потере веса”, основанной на регулярном потреблении грейпфрута при каждом приеме пищи. В то время как многие поклонники утверждают, что в нем содержатся “ферменты, сжигающие жир”, эксперты утверждают, что доказательств этой теории не так уж и много.

Грейпфрутовая диета, известная также как “голливудская диета”, появилась в 1930-х и была первой волной странных диет, привлекших внимание общественности. Она предлагает поедание грейпфрута или питье грейпфрутового сока во время каждого приема пищи. Верующие в ее эффективность считают, что грейпфрут включает “ферменты, сжигающие жир”, приводящие к снижению веса всего за 12 дней.

Основной принцип диеты заключается в потреблении белковой пищи с добавлением грейпфрута или грейпфрутового сока. Изначально диета включала сокращение сахара и углеводов, а некоторые варианты даже предлагали ограничение калорий до 800 в день. Тем не менее, диетологи утверждают, что применительно к грейпфруту нет надежных доказательств существования “жиросжигающих ферментов”.

Эффективность грейпфрутовой диеты вызывает сомнения среди экспертов. Несмотря на низкую калорийность и богатство питательными веществами грейпфрута, “ферменты для сжигания жира” остаются сомнительными. Нарингенин, входящий в состав грейпфрута, может оказать влияние на обмен веществ и чувствительность к инсулину, но “минимальные научные доказательства” говорят о существенной роли в процессе сжигания жира.

Важно подчеркнуть, что грейпфрутовая диета оказывает эффект прежде всего из-за строгих ограничений в потреблении калорий. Эксперты предостерегают от быстрой потери веса, которая может повредить мышечную массу и замедлить метаболизм. Сбалансированное питание остается ключом к здоровому снижению веса.

В конечном счете, грейпфрутовая диета популярна благодаря своей строгой ограниченности, которая приводит к уменьшению потребления калорий. Эффективное похудение связано скорее с общим балансом питания, чем с исключительными свойствами грейпфрута.