 

“Держись!”: явившийся в больницу Малахов показал изувеченную Ладу Дэнс

18.08.2023, 15:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

5 августа Лада Дэнс, возвращаясь с выступления на арендованном автомобиле попала в аварию в Московской области. Артистку с
закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами срочно доставили в больницу. В настоящий момент она находится в сознании и готовится судиться с
предоставившей автомобиль
транспортной компанией, которая якобы допустила серьезные нарушения при оказывании услуги, что и могло стать причиной ДТП.

Пока Лада Дэнс находится в больнице, ее навещают близкие, помощники и друзья. В палате певицы побывал телеведущий Андрей Малахов вместе со съемочной группой. В своем телеграм-канале журналист опубликовал кадры, на которых он запечатлен рядом с изувеченной артисткой. Таким образом Андрей анонсировал выпуск шоу “Малахов”, главной героиней которого станет попавшая в аварию певица.

“Лада держись!!! Скоро в эфире”, – написал телеведущий в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось об угрозах, которые поступают Ладе Дэнс после ДТП. Неизвестные пишут певице и обещают “перерезать ей горло”, если она не передумает судиться с транспортной компанией и требовать компенсацию в размере 12 миллионов рублей. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом

18.08 / В Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину

18.08 / Российский спортсмен пробежал 25 километров по перевалу Дятлова

18.08 / Преследователей Лады Дэнс назвали лицами с неустойчивой психикой: Будем разбираться жестко

18.08 / Собянин сообщил об отсутствии значимых разрушений в зоне Экспоцентра после уничтожения БПЛА

18.08 / Агроном назвал погоду в средней полосе России благоприятной для урожая

18.08 / Чем дальше от границы, тем ниже цены — французы ради экономии закупаются в Италии

18.08 / Шантажирует и требует деньги: молодой муж Бритни Спирс подал на развод через год после свадьбы

17.08 / На юго-востоке Москвы водитель сбил ребенка

17.08 / «Недооценили сопротивляемость экономики и способности правительства» — эксперт объяснил экономический рост в России несмотря на санкции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика