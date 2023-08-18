Отправная точка

Политические последствия дефолта 1998 года.



Митинг у здания Госдумы. 1998 год. Фото: ITAR-TASS

Безусловно, отношения между правительством и крупным бизнесом (так называемыми «олигархами») были напряженными еще до августа 1998 года. Однако именно кризис изменил баланс внутри системы власти, ослабив влияние олигархов и укрепив позиции «силовиков». Из всех политических последствий кризиса именно это оказало наиболее продолжительный и драматический эффект на российскую политику.

Более того, дефолт существенно ослабил авторитет президента Ельцина, что привело к снижению лояльности со стороны региональных лидеров и представителей финансовых элит.

Это, в свою очередь, в преддверии выборов 2000 года активизировало поиски альтернативной Ельцину фигуры и привело к сплочению элитных групп вокруг таких потенциальных «кандидатов». Элитные группы увидели в слабости Ельцина «окно возможностей» для усиления своей переговорной позиции при обсуждении кандидатуры преемника. Уже в 1999 году региональные и федеральные элиты начали процесс политической мобилизации, стремясь максимизировать результат на предстоящих думских выборах и использовать эту платформу во время президентских выборов 2000 года. Данное обстоятельство, конечно же, не могло понравиться Ельцину, который начал видеть угрозу своей власти, исходящую от этих новых «центров силы».

После отставки правительства Сергея Кириенко премьер-министром был назначен Евгений Примаков. Во многом это была компромиссная фигура, на назначение которой была согласна оппозиционная президенту Дума. После назначения новый председатель правительства вернул во власть некоторых коммунистических аппаратчиков, чем наглядно продемонстрировал вектор своей политики.

Назначение Примакова и последовавшая за ним нормализация отношений с Госдумой создавали впечатление, что именно Примаков может (и должен) стать преемником Ельцина в 2000 году.

Уже через два месяца, в ноябре, было организовано политическое движение «Отечество», лидером которого стал один из сильнейших региональных лидеров — Юрий Лужков. Впоследствии это движение трансформируется в избирательный блок «Отечество — Вся Россия», объединивший наиболее видных региональных лидеров, который возглавили крайне популярные тогда Лужков и Примаков. Усиление дуэта Примаков–Лужков снижало вероятность достижения компромисса с Ельциным ввиду нецелесообразности такой договоренности для «ОВР».

Возвышение Примакова, рост уровня его поддержки и опасение Ельцина, что премьер может предпринять какие-либо действия против него и его окружения, вынудил президента искать новых союзников. Особенности этого выбора были определены двумя обстоятельствами.

Во-первых, отдаление Кремля от сильных самостоятельных игроков привело к ситуации, когда выбор преемника зависел исключительно от Ельцина и его окружения.

Во-вторых, Ельцин был вынужден выбирать преемника, руководствуясь интересами личной безопасности, а не общественного благополучия. Иронично, что кризис, который, как считалось, должен был ослабить власть, привел к дальнейшему усилению авторитарных тенденций.

Руководствуясь своими опасениями, Ельцин отправил Примакова в отставку в апреле 1999 года. Новым премьер-министром стал Сергей Степашин, также выходец из спецслужб. Он, однако, был отправлен в отставку уже в августе из-за вторжения террористов в Дагестан и недостаточного противодействия нападкам Думы на президента и его окружение. Новым председателем правительства и преемником стал Владимир Путин, который, используя полномочия и публичность премьерской должности и поддержку со стороны президента, максимизировал свой рейтинг, что позволило ему выиграть президентские выборы 2000 года.

Авторитарные тренды, проявившиеся в результате кризиса 1998 года, достигли своего апогея уже в 2000-х.

Как только Владимир Путин стал президентом, он использовал полученный мандат доверия для укрепления центральной власти.

Процесс рецентрализации в первые месяцы президентства Владимира Путина выражался в двух формах.

Во-первых, так как одна из основных угроз для центральной власти исходила от обладающих значительным политическим капиталом региональных лидеров, их полномочия были сокращены, особенно в части влияния на принятие решений «центром».

Во-вторых, началась атака на неподконтрольных «олигархов» и СМИ, жертвами которой стали, например, Владимир Гусинский с НТВ и Борис Березовский с ОРТ (ныне — «Первый канал»).

Все это стало сигналом для крупного бизнеса, сообщающим, что политическая ситуация в стране изменилась. И изменилась не в их пользу.

Кризис 1998 года является одним из ключевых событий современной политической истории России. Политическая ситуация, сложившаяся тогда в стране, определила облик будущего РФ на долгие десятилетия вперед.

Падение авторитета Бориса Ельцина, усиление региональных элит и отдаление крупного бизнеса от Кремля привели к власти «силовиков» во главе с Примаковым.

В свою очередь, усиление Примакова и его конфликт с Ельциным запустили «кастинг преемников», победителем которого стал Владимир Путин, фактически ставший во главе страны в январе 2000 года. Поэтому именно дефолт 1998 года можно считать началом формирования политической системы современной России.

Евгений Берман, Арсентий Тропаревский

—