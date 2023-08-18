Мнение: Как в реальности выглядит ипотечная кабала в России

Откуда вообще пошёл миф про кабальную ипотеку на 30 лет? Это совсем не так работает. В США или Швеции, может быть, но не в России. Мы с вами обсуждали в прошлом году статистику — больше половины ипотечников в России гасят свою ипотеку за 3 года (ссылка). Источник, правда, «Ведомости», они могли запутаться в цифрах, но в комментариях народ подтверждает:

— Брали кредит на постройку дома на 5 лет, закрыли за 3 года.

— Брал ипотеку в 2015. Закрыл в 2020. Но особо не гнал.

— Брали на 10 лет, закрыли за 5.

— Два раз брал ипотеку на покупку и увеличение. Оба раза закрыли за пару лет.

Есть, понятно, и те, кто выплачивает ипотеку дольше, иногда даже весь срок. Однако и тут слово «кабала» неприменимо. Пару лет назад я наблюдал, как молодая мама с ребёнком брала в ипотеку студию на окраине Петербурга за 3 млн рублей. Там были примерно такие цифры:

— первоначальный взнос 300 тысяч рублей;

— кредит на 30 лет по ставке 6,5% годовых;

— ежемесячный платёж 17 тысяч рублей.

При этом обычная зарплата в Петербурге составляет примерно 60 тысяч рублей, а аренда такой студии, я специально проверил, стоит начиная от 20 тысяч, то есть ипотека даже дешевле.

Теперь про кабалу. Если мы предположим, что инфляция в России будет на уровне в 4%, то через 10 лет ипотечный платёж съёжится c 17 тысяч до 11 тысяч рублей в месяц. Через 20 лет — до 8 тысяч. Ближе к концу выплат — 5 тысяч. Если рублёвая инфляция окажется выше, на уровне 8% в месяц, платёж будет падать вдвое быстрее. Через 10 лет — 7 тысяч. Через 20 лет — 3 тысячи. Через 29 лет — 1500 рублей в месяц. Назвать подобные платежи «кабалой» я не могу.

Некоторые недовольны словом «студия» — особенно ностальгирующие по СССР. Но тут есть два нюанса.

Нюанс первый. Для СССР личная студия была бы просто за счастье. Это настолько лучше коммуналки или общаги, что даже и сравнивать нельзя. Напомню, даже Горбачёв обещал обеспечить гражданами отдельными квартирами только через 20 лет, к 2000 году, и то ему не особо верили. Типичный диалог с современным любителем СССР:

— При Брежневе всем давали квартиры бесплатно, надо было только 5 лет в очереди постоять.

— Неужели в СССР у каждого в 25 лет была отдельная квартира? А как же старики в коммуналках?

— Лентяи жили в коммуналках и в бараках, а у тех, кто работал нормально, квартира была.

— Ну так и сейчас, у тех, кто работает, 17 тысяч рублей на ипотечный платёж есть.

Второй нюанс. В СССР не давали квартиры просто так. Вы не могли приехать в Ленинград из пгт Чугуноварный и получить бесплатную квартиру. Без прописки вас даже в очередь на неё не поставили бы, а получение ленинградской прописки было квестом очень непростым. Квартиры давали тем, кто уже имел в Ленинграде, допустим, комнату в коммуналке. Поэтому по факту получалась не покупка с нуля, как в примере с современной студией, а обмен с доплатой. Жили четыре человека в комнате 18 метров, получили двушку в 45 метров, свою комнату в старом фонде сдали государству.

А что такое 45 метров минус 18 метров? А это, сюрприз, как раз и есть метраж той самой студии, которую героиня нашей истории купила с нуля! Сейчас, впрочем, комнаты в старом фонде зачастую меняются на студии в пропорции 1:1 — одна комната на одну студию. Квадратные метры на Невском проспекте стоят дороже, чем на проспекте Строителей в Кудрово. Обитатели ленинградских коммуналок после конца советской власти получили возможность переехать в личные квартиры, однако разменяться всё же удалось не всем, часть коммуналок функционирует до сих пор. По большей части владельцы современных коммуналок делятся на три типа:

1. Асоциальный элемент, у которого праздник каждый день, и который в гробу видел любые обмены с переездами.

2. Пожилые люди, которые уже наполовину впали в деменцию, живут «на привычках» и могут ориентироваться только в знакомой среде.

3. Соседи первых двух категорий, которые давно обзавелись отдельным жильём, а свои комнаты сдают студентам или гастарбайтерам в ожидании момента, когда размен таки станет возможен.

Впрочем, это всё тема для отдельной беседы. Сейчас я просто показал, что ипотека в России вовсе не выглядит кабалой.

Владеющие темой скажут, что таких цен — 3 млн рублей за студию в 27 метров — в Петербурге уже нет. Именно так, коллеги! Из-за льготной ипотеки квартиры до неприличия подорожали. Как я много раз говорил, дешёвые кредиты больно бьют в первую очередь по финансово неграмотным слоям населения. Инфляция — налог на бедных. Сейчас продолжается рекламная кампания, в ходе которой финансовые аналитики мочат ЦБ и требуют опустить ставку, чтобы заказчик этой рекламной кампании мог выгодно реструктурировать свои кредиты. Грустно наблюдать, как лозунги лоббистов подхватывают обычные люди, которым за рекламу не платят. Они фактически требуют, чтобы их ограбили.

Что реально происходит, когда ставки по кредитам снижают ниже адекватного уровня, можно наблюдать на примере льготной ипотеки — квартиры, которые стоили недавно 3 млн рублей, стоят теперь 5 млн рублей.

Впрочем, даже сейчас, невзирая на льготную ипотеку, цены приемлемы. Давайте рассчитаем приближенный к реальности пример. Предположим, семья продаёт свою однушку на проспекте Славы за 7 млн рублей и покупает трёшку в том же квартале за 14 млн рублей. Разницу в 7 млн рублей семья берёт в ипотеку на 30 лет, под 10,5% годовых. Месячный платёж — 64 тысячи.

Да, далеко не так комфортно, как было до введения льготной ипотеки. Но если глава семьи поднапряжётся, чтобы получать 130 тысяч рублей — освоив дефицитную рабочую специальность, например, если к программированию душа не лежит — деньги на выплату будут. А через несколько лет инфляция или съест достаточную долю от платежа, чтобы он стал комфортным, или стабилизируется на низком уровне, после чего ипотеку можно будет переложить в другой банк под меньший процент.