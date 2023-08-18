Скандалы: Клоуны или диктаторы?

Депутату Рады Александру Дубинскому уже неделю не могут найти электронный браслет, ограничивающий его передвижения

По решению Печерского суда Дубинскому предписано носить на ноге электронный браслет. Интрига же в том, что СБУ, которая должна обеспечить его электронным браслетом, не смогла отыскать таковой у себя в закромах – чтобы тот был в рабочем состоянии. Сломанных – завались, а рабочих – ни одного! Дубинского попросили подождать сутки, пока контрразведчики не починят сломанный браслет либо не отыщут рабочий. Но минула неделя, а депутат так и ходит – без браслета. Впрочем, может, всё так и задумано.

Дело в том, что отсутствие браслета на ноге может стать основанием для замены меры пресечения с домашнего ареста на препровождение в тюремную камеру. Этого-то Дубинский и опасается. «Немедленно предоставьте браслет! – шутит он в своей социальной сети. – Чтобы я ходил в нём, как все приличные люди!». Сегодня Дубинский прибыл в Киевский апелляционный суд, дабы прояснить ситуацию, но, как выяснилось, там не могут найти материалы его дела – оно куда-то бесследно запропастилось. «С одной стороны, это смешно, – рассуждает Дубинский. – Власть не в состоянии обеспечить выполнение воли нашего местечкового диктатора Зеленского. Но, с другой стороны, адвокаты меня предупредили, что отсутствие браслета может послужить основанием обвинить меня в нарушении меры пресечения». «Обращаюсь к Зеленскому и Ермаку с просьбой найти браслет, и определиться, кто они – два клоуна, распоряжения которых не исполняют даже их ручные силовики, или диктаторы, занимающиеся всамделишными политическими преследованиями».

Напомним, что Дубинского обвинили в незаконном отъезде за границу по надуманному предлогу и по якобы сфальсифицированному разрешению, выданному Верховной Радой. По словам же Дубинского, он выезжал за рубеж на законных основаниях, чтобы устроить больного отца на лечение. Правда, выезжали они не в месте и даже не через один пункт пропуска на границе, но это, по мнению депутата, ровным счётом ничего не значит. По-видимому, с критиканом Дубинским сводит счёты глава офиса президента Андрей Ермак. Накануне Дубинский опубликовал финансовые документы, которые могут стать основанием для проверки силовиками нескольких приближённых Ермака.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”