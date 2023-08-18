Уролог Гасанов рассказал о связи вируса папилломы человека и рака

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это широко распространенная группа вирусов, включающая более 100 видов, способных атаковать кожу. Поражая полость рта, горло и половые органы, они часто остаются бессимптомными, обеспечивая легкость передачи.

Важно отметить, что несмотря на отсутствие проблем у некоторых, некоторые формы ВПЧ связаны с различными видами рака, такими как рак шейки матки, анальный рак и рак влагалища. Сфокусированный интерес на защите женщин от ВПЧ-инфекции вел к созданию вакцины, вначале предназначенной только для девочек.

Однако, недавние исследования меняют картину. Согласно новому исследованию, каждый пятый житель по всему миру, скорее всего, носитель потенциально раковой формы ВПЧ. Это подвергает опасности как их самих, так и их сексуальных партнеров, пояснил врач-уролог Руслан Гасанов.

Анализ проведенных исследований над более чем 44 000 мужчинами из 65 различных исследовательских источников выявил, что 21% мужчин в возрасте 15 лет и старше были инфицированы хотя бы одной формой высокого риска ВПЧ. Из этого следует, что каждый третий житель в мире заражен генитальной ВПЧ, а каждый пятый — формой с высоким риском развития рака.

Уровень инфицирования был наиболее высоким среди мужчин в возрасте 15-19 лет, вероятно, связанным с началом их сексуальной активности. Данные также показали пик инфекции в возрасте 25-29 лет, сохранившийся на высоком уровне до 50 лет. В отличие от мужчин, уровень инфицирования среди женщин снижался с возрастом, за исключением небольшого подъема в период менопаузы.

Учитывая этот тренд, особое внимание уделяется необходимости профилактики ВПЧ и вакцинации мужчин. Глобальное исследование ВПЧ-инфекции среди мужчин подчеркивает, насколько распространена эта инфекция среди сексуально активного населения, охватывая не только женщин, но и мужчин. Важность распространения вакцинации от ВПЧ во всех странах и включение молодежи в возрасте 9-14 лет в программы вакцинации также подтверждается.

Будущие эпидемиологические исследования позволят отслеживать тенденции распространенности среди мужчин, особенно в свете вакцинации девочек и молодых женщин, а также вакцинации мальчиков, которая внедряется во многих странах.